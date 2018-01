McCoy, Barrett y Young, en su día

Este sábado 6 de enero, además del Día de Reyes, es un día importante en la historia del Rock and Roll.

En 1940 nació Van Allen Clinton McCoy, quien se hiciera famoso gracias a temas disco/jazz como “The Hustle” y “Hey, Girl, Come and Get It”, ambas en 1975; falleció el 6 de julio de 1979, a los 39 años.

El músico, productor, arreglista, compositor y conductor de orquesta tiene registradas alrededor de 700 canciones; trabajó para Gladys Knight & The Pips, The Stylistics, Aretha Franklin, Brenda & the Tabulations, David Ruffin, Peaches & Herb y Stacy Lattisaw. Otros sencillos con The Soul City Symphony son “Boogie Down”, “Rainy Night in Georgia”, “Killing Me Softly”, “Love is the Answer” y “Get Dancin´”.

En 1946 nació Syd Barrett, fundador y primer vocalista de Pink Floyd, cuyo trabajo quedó plasmado en el álbum debut “The Piper at the Gates of Dawn”, y en fecha reciente, en conciertos y demos recopilados en “The Early Years 1965-1972”; murió el 7 de julio de 2006.

Su característica voz y estilo se inmortalizaron en los sencillos “Arnold Layne”, “See Emily Play” y “Bike”. Su actividad musical no es mayor a 10 años, tanto en Pink Floyd como en su etapa solista. En 1969 lanzó “Octopus” de su álbum “The Madcap Laughs”, producido por Peter Jenner, Malcom Jones, David Gilmour y Roger Waters. Al año siguiente grabó su último álbum, “Barrett”, producido por Gilmour y Richard Wright. En 1988 editó “Opel” con tracks inéditos.

En 1953 nació Malcom Young, guitarrista y cofundador de la banda de heavy metal australiana AC/DC; se fue a descansar el 18 de noviembre de 2017 a los 64 años. Permaneció en el grupo desde 1973 hasta 2014 que se retiró por motivos de salud. En 2003 fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame.