Jesucristo Superestrella, 47 años

En 1970, el músico Andrew Lloyd Webber y el letrista Tim Rice crearon la ópera rock Jesucristo Superestrella, lo cual inició como un álbum conceptual antes de su debut en Broadway al año siguiente.

Se trata de una interpretación libre de la psicología de Jesús y los demás personajes; Judas es una figura trágica, insatisfecha por la forma en que Jesús dirige a sus discípulos, aderezado con actitudes y lenguaje contemporáneos.

En el álbum, Ian Gillan cantó la parte de Jesús; Murray Head fue Judas, Michael d´Abo fue el rey Herodes, Yvonne Elliman como María Magdalena y Barry Dennen fue Pilatos.

El show de Broadway y las producciones subsecuentes fueron condenadas por algunos grupos religiosos. Tim Rice dijo: “no vemos a Cristo como Dios, sino simplemente al hombre correcto en el tiempo correcto en el lugar correcto”; algunos cristianos consideraron blasfema tal afirmación, así como al personaje de Judas demasiado simpático, y algunas de sus críticas hacia Jesús ofensivas.

Algunos judíos señalaron que reavivó la creencia antisemita de que ellos fueron responsables de la muerte de Jesús, al mostrar a los villanos como judíos y al pueblo de Jerusalén exigiendo su crucifixión (tal como aparece en los Evangelios).

En 1973 vino la versión filmada, de Norman Jewison, con Ted Neeley como Jesús, Carl Anderson como Judas, mientras que Elliman y Dennen repitieron sus roles. Se añadieron las canciones “Then We Are Decided” y “Could We Start Again, Please?”

Neeley y Anderson recibieron sendas nominaciones al Globo de Oro, las críticas fueron positivas… y la misma controversia.

Vea la versión en Blu-ray; escuche el álbum original, y opine.