Hotel California cumple 40 años

Fue en diciembre de 1976 cuando las Águilas de Los Angeles, California volaron lo más alto posible y lanzaron su álbum “Hotel California”, si bien sus efectos se sintieron casi un año después; por ello la decisión de sacar su edición conmemorativa hasta ahora.

Permaneció en el número 1 ocho semanas en la Unión Americana; ganó dos premios Grammy –Disco del Año y Mejores Arreglos Vocales-, vendió más de 32 millones de copias en el mundo, y logró dos melodías número 1 (“New Kid in Town” y la que da título al álbum).

La página oficial eagles.com anuncia que el 24 de noviembre próximo lanzará su edición deluxe, de dos CDs y un Blu-ray Audio, un libro de 11 por 11 pulgadas, una réplica del programa de mano de la gira, más un póster de 11 por 22 pulgadas. También habrá disponibles ediciones de uno y dos CDs, respectivamente.

La novedad es el segundo disco compacto: 10 tracks grabados en vivo en Los AngelesForum durante los tres conciertos de octubre de 1976, capturados un mes después del lanzamiento del LP original.

Incluye las primeras versiones en vivo de “Hotel California” y “New Kid in Town”, así como los clásicos “Already Gone”, “Take It To The Limit”, “Witchy Woman”, “Take It Easy”, “James Dean”, “Good Day In Hell”, “Funk #49” y “One Of These Nights”.

El Blu-Ray Audio contiene la versión 5.1 SurroundSound originalmente lanzada como DVD-A en 2001 del álbum original, junto con una mezcla estéreo de alta resolución de 192 KHz/24-Bit.

Además de los dos tracks citados, el LP incluyó los temas “Life In The Fast Lane”, “Wasted Time”, “Wasted Time (Reprise)”, “Victim Of Love”, “Pretty Maids All In A Row”, “Try And Love Again” y “The Last Resort”.

Si bien la banda sigue de luto por la muerte el año pasado de Glenn Frey, Eagles están en plena gira en la Unión Norteamericana, titulada simplemente “An Evening With The Eagles”.

El martes 17 se presentarán en Greensboro, Carolina del Norte; el viernes 20 y sábado 21, en Atlanta, Georgia; el martes 24, en Louisville, Kentucky; el viernes 27, en Detroit, Michigan.

El jueves 16, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, Joe Walsh presentará su espectáculo en Las Vegas, Nevada.

Una lástima que sigan sin tomar en cuenta a Don Felder, pero en fin... Haga sus reservaciones.