Hefner y su buen gusto... musical

El magnate del emporio Playboy ha dejado su paraíso terrenal a los 91 años; entre bromas, hay quienes dudan de que esté en un mejor lugar. El hecho es que ya descansa en paz.

Más allá del legado fotográfico y de haber encabezado la revolución sexual norteamericana, las comunidades musicales del rock y el jazz le deben mucho a Hefner, gracias a su programa televisivo “Playboy After Dark”, el cual se transmitió entre 1969 y 1970.

Este mostraba una fiesta “típica” en el hogar de Hefner, junto con sus playmates y celebridades invitadas, quienes dialogaban con él e interpretaban sus éxitos.

Personajes de la talla de Joe Cocker, Ike & Tina Turner, Sammy Davis Jr., Buddy Rich, Harry Nilsson, Grateful Dead, Moms Mabley, Deep Purple, Fleetwood Mac, Three Dog Night, Steppenwolf, Grand Funk Railroad, James Brown, Iron Butterfly, Linda Ronstadt, Jack Jones, entre otros, aprovecharon este espacio, rara vez dado al rock y al jazz de manera masiva.

Un detalle que viene en los extras de la edición Blu-ray del documental “Woodstock” es que entrevistó a su director Michael Wadleigh, a quien Hefner puso en los cuernos de la luna, al decir que había revolucionado la manera de filmar documentales.

Su buen gusto musical no quedó ahí: con motivo del 40 aniversario de la revista, editó una caja de cuatro discos compactos titulada “Four Decades of Jazz”, de 1953 a 1993, desde “Now’s The Time” de Charlie Parker, hasta “Rockit” de Herbie Hancock, pasando por joyas como “Feels So Good” de Chuck Mangione, “Also Sprach Zarathustra” versión Deodato, “Body Heat” de Quincy Jones, “Songbird” de Kenny G, “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, hasta completar 51 tracks.