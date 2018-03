El Día de la Tienda de Discos

El sitio recordstoreday.com/SpecialReleases acaba de dar a conocer una lista de 421 lanzamientos en LP, sencillo de 45 rpm y/o cassette que estarán disponibles el próximo 21 de abril, en lo que desde hace algunos años se ha denominado el Record Store Day. Muchos de ellos son exclusivos, en cantidades limitadas. Veamos algunos de ellos:

Se editarán 7 mil 500 copias del LP doble de Neil Young “Tonight’s The Night Live at The Roxy”; habrá 3 mil 500 de “Star Wars: The Last Jedi”, lo cual de entrada es una pieza de colección ya que hay la posibilidad de que sea el penúltimo trabajo de John Williams, pues ha anunciado su retiro después de la partitura del Episodio IX.

La joya “The Kids Are Alright” de The Who estará disponible en LP doble, habrá 3 mil copias; Whitesnake celebrará el 30 aniversario de su álbum “1987” con 2 mil 300 en formato Picture Disc o disco transparente con ilustración.

El legendario Tom Waits emitirá 4 mil 500 de sus trabajos “Bastards”, “Brawlers” y “Bawlers” en doble LP cada uno; solo habrá 1 mil copias del sencillo de 45 rpm “Turning Japanese” de The Vapors.

Un personal favorito: “Twin Peaks (Music From The Limited Event Series” y “Twin Peaks (Limited Event Series Soundtrack Score)” ambos en dos LP Picture Disc, con 5 mil 300 copias cada uno.

Habrá 2 mil del soundtrack de la cinta de Robert Rodríguez “Planeta Terror”; una edición limitada de 1 mil copias de “Iconic Performances from the Monterey International Pop Festival” en doble LP, si bien la edición completa de este concierto se editó en cuatro CDs hace una década.

Sugar Ray editará 2 mil de su sencillo “Fly” que cumple 20 años; Bruce Springsteen lanzará 5 mil de su álbum “Greatest Hits” en LP doble. Y aún hay más…