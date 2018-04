Def Leppard y su caja ochentera

Apenas nos estábamos reponiendo del 30 aniversario del álbum “Hysteria”, y Def Leppard amenaza con vaciar nuestras carteras otra vez; en esta ocasión, con la primera caja de discos compactos de sus trabajos lanzados en la década de los años 80.

La colección “Volume One” incluye los CDs “On Through The Night”, “High ‘N’ Dry”, “Pyromania” e “Hysteria”, con reproducciones de los empaques originales.

Se añade un CD de tres pulgadas del EP independiente “The Def Leppard EP”; el segundo compacto extra es el concierto “Live At The LA Forum 1983”, lanzado originalmente en la versión deluxe de “Pyromania” hace algunos años, el cual incluye el cover “Travelin’ Band” de Creedence Clearwater Revival, con la participación de Brian May, el legendario doctor en Astrofísica y guitarrista de la banda Queen.

Por último, no menos importante, se añade “Rarities Volume 1” curado por el propio Joe Elliott, el cual contiene lados B y grabaciones de los primeros años de Def Leppard, con una portada exclusiva.

Cada uno de los álbumes recibió el tratamiento de remasterización del productor Ronan McHugh, así como de Elliott en el “Joe’s Garage” en Dublín, Irlanda, y editado por Greg Moore.

Incluye un libro de pasta dura con fotos inéditas de su confidente Ross Halfin, así como anotaciones de Paul Elliott, más comentarios del bajista Rick Savage, el baterista Rick Allen y el guitarrista Phil Collen.

El EP contiene los tracks “Ride Into The Sun”, “Getcha Rocks Off” y “The Overture”; mientras que el “Rarities Volume 1” posee los temas “Wasted”, “Hello America”, “Good Morning Freedom”, “Bringin’ On The Heartbreak”, “Me And My Wine”, “Tear It Down”, “I Wanna Be Your Hero”, “Ride Into The Sun”, “Ring Of Fire” y “Release Me”.

Su lanzamiento está programado para el 1 de junio próximo.

Elliott resume este periodo como de fuerte influencia de Queen, con armonías multiplicadas por 20, para sonar a la altura de la banda Slade, la misma que hizo famosos los éxitos “Cum On Feel The Noize” y “Mama Weer All Crazee Now”.

La caja sale justo unos días después de que se embarque en una gira con la banda Journey, el 21 de mayo en Hartford, Connecticut.

Lo más cerca que estarán de México será el 31 de agosto en San Antonio, y el 1 de septiembre en Houston, Texas.