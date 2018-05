Canciones para mamá

Para evitar escuchar, como todos los años, cierta pieza de cierta cantante de origen brasileño, he aquí algunas ideas para celebrar a quien nos trajo a este mundo:

“Mama Liked The Roses” es el lado B del clásico de Elvis Presley “The Wonder of You”. Cierto, es un poco triste, porque rinde homenaje a las mamás que por algún motivo no pueden estar con sus hijos, en este día o la Navidad.

“Mama Said Knock You Out” de LL Cool J; el rapero, junto con sampleos de Sly & The Family Stone y James Brown, hace una pieza bromista e interesante al ritmo de “es que mi mamá dijo que te pusiera en tu...”

“Mama I’m Coming Home” de Ozzy Osbourne; en realidad, el Príncipe de la Oscuridad se la escribió a su esposa Sharon, mas la dulzura mezclada con riffs metaleros la hacen especial para cualquier mamá.

“Promise to Try” de Madonna; incluida en el álbum “Like a Prayer”, es su forma de recordarla entre lágrimas y enseñanzas, pues se fue a temprana edad de la compositora. Su lado de ver la maternidad está en el álbum y canción del mismo nombre “Ray Of Light”, gracias al nacimiento de Lourdes María.

No todos tienen una imagen materna positiva: John Lennon, Pink Floyd, The Police y Chicago escribieron sus respectivas versiones de “Mother” como una figura ausente, acaparadora, que ahuyenta a las parejas de sus hijos. En contraste, Lennon le dedicó la melancólica pieza “Julia”.

Metallica, en su etapa alternativa, grabó “Mama Said”, un mensaje de agradecimiento, pero que debe salir de casa para hacer su vida; mismo nombre, diferente letra y tonada, es la pieza de The Shirelles, recordando que “mamá dijo que habría días así”. Por último, no menos importante, el álbum de Lenny Kravitz, así titulado, del cual se desprende “Always On The Run”...