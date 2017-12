Canciones de Año Nuevo for dummies

Villancicos hay en todos idiomas; pero, ¿cuántas canciones para recibir al Año Nuevo se sabe, y tenga un repertorio más allá del “Año Viejo” de Tony Camargo? La revista Billboard recuenta, por lo menos, 35 temas. Leamos y escuchemos algunos de ellos:

“Happy New Year” de ABBA, se incluyó en el álbum “Super Trouper” de 1980; llegó hasta el número 17 en 1981. “Es el fin de una década, ¿qué podemos decir de lo que encontraremos? ¿Qué estará esperando a lo lejos, al final del ’89?”

Con similar título, hay piezas de Judy Garland y Kid Rock; algunas variantes: “Happy New Year B”, del musical “Rent”; y “Have a Very Merry Christmas & a Happy New Year”, de TLC.

“New Year’s Day” de U2, fue el primer sencillo trascendente de la banda irlandesa, incluido en su tercer álbum, “War”, el cual llegó al número 53 en 1983, y al número 2 en el apartado de Canciones de Rock. Si bien su letra se refiere al panorama político de Polonia, hoy es fácil relacionarlo con esta época fría, gracias al piano de The Edge y al bajo de Adam Clayton.

Variantes con este nombre: “New Year’s Eve”, Snoop Dogg y Marty James; “New Year’s Eve 1999”, Alabama y Gretchen Peters; “New Year’s Eve Party”, George Thorogood; “New Year’s Prayer” Jeff Buckley; “New Year’s Resolution”, Otis Redding y Carla Thomas; “Next Year”, Foo Fighters; “1999”, Prince; “Nothin’ New for New Year”, Harry Connick, Jr. y George Jones; y “Our New Year,” Tori Amos.

“Auld Lang Syne (The New Year’s Anthem)”, es una pieza de Kenny G que llegó al número 7 en el año 2000; Mariah Carey le hizo la versión vocal una década después en el álbum “Merry Christmas II You”.

Otras piezas: “Bringing in a Brand New Year”, Charles Brown; “Celtic New Year”, Van Morrison; “Christmas Ain’t Christmas, New Years Ain’t New Years”, O’Jays; “Congratulations - A Happy New Year Song”, Pink Martini; “Funky New Year”, Eagles; y “Gonna Make It Through This Year”, Great Lake Swimmers.