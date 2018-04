Propuestas de seguridad en el primer debate

“La política de seguridad requiere tanta prevención como sea posible y tanta coerción como sea necesaria”

En el tema que más inquieta a los mexicanos era de esperar propuestas integrales y mejor articuladas por parte de los candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador no explicó en qué consiste su controvertida “amnistía”, y entre más se tarde y menos detalles dé, se hará más controvertida y se llenará de suposiciones al calor de la coyuntura política. El decir que hasta que gane se determinará su contenido y alcance es desalentador.

Una amnistía es la suspensión temporal de la vigencia de una ley, que debe ser decretada por el Poder Legislativo, es decir, se puede establecer que se suspenderá la vigencia, por ejemplo (como pasó en Chiapas con el movimiento Zapatista en 1994), de algunos delitos cometidos en determinados periodos, personas o territorios. Si son delitos locales, deberá decretarse por los congresos estatales y para los delitos federales, por el Congreso de la Unión. ¿A cambio de qué y cómo? Son especulaciones que no tiene caso desarrollar mientras no haya seriedad en la propuesta. En cualquier caso, es inviable. Está demostrado que la colusión y la corrupción no tienen punto de equilibrio. El crimen organizado solo puede proliferar, como lo ha hecho en nuestro país, con una alta dosis de contubernio e impunidad (tenemos amnistía de facto: la ley no se aplica) y esta situación ha llevado al caos y la escalada en atrocidad y violencia.

Por otra parte, el decir que combatiendo la pobreza se reducirá la inseguridad y violencia, demuestra una visión miope y simplista de un problema tan complejo. Me cuesta trabajo pensar que alguien que hoy se quede sin empleo mañana secuestre a una persona. Hay que dar la lucha en todos frentes: reducción y prevención social de las violencias; prevención situacional del delito; justicia alternativa para delitos menores; y también mejorar la inteligencia y capacidad de investigación criminal para combatir la impunidad y reducir los delitos de alto impacto, que son los que nos han robado la tranquilidad.

Meade refirió que había que cuadruplicar la capacidad de investigación. Creo que la mayoría estamos de acuerdo, aunque a pesar de haber poco tiempo, habríamos agradecido algunas cifras: cuántas investigaciones se concluyen actualmente y cuál será la meta después de cuadruplicar ese indicador. Por otra parte, debe considerarse que la mayoría de los delitos de mayor impacto como homicidio y secuestro corresponden a las autoridades locales. Así que por más que mejore la investigación de las autoridades federales, deben reducirse impunidades como la del homicidio intencional que es de 83.4%.

Ricardo Anaya propuso básicamente tecnología e inteligencia criminal para dar golpes de precisión que reduzcan la capacidad de operación y violencia de los grupos criminales.

Pero en general faltó una propuesta comprehensiva que mostrara la concepción integral de las raíces sociales, económicas e institucionales de la violencia, así como las medidas preventivas y de fortalecimiento del aparato de justicia, con algunas metas concretas y con algunos “cómos” y buenas prácticas que nos hagan revertir el desasosiego, la impunidad y la desconfianza. Los candidatos presidenciales nos quedaron a deber. Prefirieron alimentar los miedos y resentimientos partidarios, en lugar de construir certezas y esperanzas en torno a propuestas viables y claras.

