¿Y por qué con AMLO?

Recientemente compartimos aquí en Milenio por primera vez lo que propone en materia de activación física y deporte el Proyecto de Nación 2018-2024 del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me honro en haber podido actuar como vocero de un proyecto ideado por un grupo amplio, diverso y experto en materia deportiva y de salud, compuesto por ex deportistas, funcionarios, periodistas y académicos, que, sin duda a equivocarme, representa un verdadero cambio en la gerencia deportiva y en la priorización de la activación física en nuestro país.

Los objetivos están claros: por un lado, masificar el deporte social y llevarlo a las más de 226 mil escuelas y dos mil 446 municipios de la República Mexicana para que esto se convierta no solo en un sistema de semillero para el alto rendimiento, sino también como ingrediente importante en fomentar la cohesión social y en una avenida alterna para nuestros niños y jóvenes a la drogadicción y el crimen organizado.

Por el otro lado, detonar la activación física (que no siempre es lo mismo que deporte) como método preventivo de enfermedades relacionadas a la obesidad y el sobrepeso.

Aunque la posibilidad de ver un cambio en estos ámbitos me apasiona, mi intención en esta ocasión no es profundizar en el proyecto, sino compartir con los lectores, como ciudadano, la razón por la cual he decido colaborar con el equipo de AMLO. Fue una decisión que no tomé a la ligera, pero que cada vez me convence más. Quiero recalcar que mi colaboración nace desde mi obligación como ciudadano, no como alguien que esté buscando un cargo en la administración pública.

Después de coordinar por ocho meses un estudio académico sobre la necesidad de reformar el sistema deportivo de México y publicarlo a inicios del 2017, se invitó a todos los tomadores de decisión en el gobierno y en los partidos políticos a aprovechar este documento, fundamentado en un análisis de cuatro esquemas de activación física y deporte en otros países referentes, la participación de un consejo internacional y más de 30 deportistas y ex deportistas nacionales, periodistas, dirigentes y ex dirigentes estatales y federales, y en la aplicación de las mejores prácticas encontradas a las realidades diferenciadas de nuestro país.

Las llamadas que recibí fueron de Alfonso Romo, en ese entonces coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 del Lic. Andrés Manuel López Obrador, y del Lic. Esteban Moctezuma, posteriormente elegido como Secretario de Educación en el gabinete de AMLO en caso de llegar a la Presidencia. Como académico en ese entonces, esa fue razón suficiente para despertar mi curiosidad. Transcurrieron un par de presentaciones al Lic. Andrés Manuel López Obrador y reuniones con el equipo de trabajo que convocó para este tema Esteban Moctezuma y comprendí dos cosas: su preocupación por el desarrollo de nuestros niños y jóvenes es real, y es un candidato incluyente que escucha ideas y propuestas que van en línea con lograr transparencia y bienestar social. Te invita a colaborar. Igualmente satisfactorio fue constatar la buena estructura de gente muy capaz en los diferentes ámbitos que trabajaban, desde la sociedad civil, y coordinados por Alfonso Romo, en el Proyecto de Nación. Acabé no solo trabajando en el proyecto deportivo, sino en varios otros temas clave para México. Cuando en noviembre del 2017 este Proyecto fue presentado y avalado por unanimidad por el Congreso Nacional de Morena, con contenido muy progresista y moderno, también entendí que la comunicación de AMLO es sencilla para que el grueso de los mexicanos no pierdan la esencia de los objetivos, pero que en los “cómos” hay un plan de gobierno sólido, y sí, muy complejo y amplio para pretender explicarlo fácilmente en mítines y entrevistas.

A esta percepción que me he formado sobre la esencia de quién es López Obrador y del entendimiento que tengo del Proyecto de Nación, le puedo sumar que ningún candidato presidencial tiene a su alrededor gente tan comprometida y conocedora del deporte como detonante del desarrollo social (Alfonso Romo, deportista olímpico en dos ocasiones y firme promotor de esquemas de financiamiento a deportistas y federaciones; Tatiana Clouthier, en su época nombrada la mejor deportista del Tec de Monterrey y muy cerca de haber estudiado dirección deportiva; Esteban Moctezuma, conocedor y convencido de los beneficios del deporte social; Yeidckol Polevnski, disciplinada en la activación física, y el mismo AMLO, aficionado al beisbol y sabedor en cuerpo propio de la cohesión social que genera el deporte municipal y rural). Tengo confianza tanto como ex deportista, ex dirigente deportivo, académico, empresario o ejecutivo, así como desde la óptica de un padre de familia que espera que mis hijos vivan en un entorno más sano y de mayor paz social, que con AMLO la activación física y el deporte en todos sus niveles va a cobrar una mayor relevancia.





*Ex presidente y director general de Laureate Education México.

Ciudadano





Twitter@DieterHoltz