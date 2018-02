Ganaron ellos, ganamos todos

El gobierno de Chihuahua y el federal lograron salir de la encrucijada en que se hallaban.

Aquí expresé, la semana pasada, mi confianza al gobernador Javier Corral Jurado y al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para resolver, con rectitud, legalidad y talento la fuerte y pública confrontación entre la autoridad estatal y el poder central, que trascendió nuestras fronteras y que puso a prueba la responsabilidad y madurez política de las partes.

El talento, el ímpetu y la decisión del gobernador para llegar donde tuviera que llegar en la defensa de principios y valores superiores encontraron, en la Secretaría de Gobernación, al funcionario serio, sereno y firme, con gran experiencia en cuestiones de gobierno, con clara inteligencia y probadamente fiel a lo que su firma le compromete.

No describiré los acuerdos que alcanzaron, porque son públicos, pero lo suscrito por el secretario inevitablemente pasó por la aprobación previa del Presidente de la República. Así pues, el mérito es de los tres y de sus colaboradores cercanos. Presidente, secretario y gobernador fueron capaces de superar enconos inocultables, que vienen de lejos y que se recrudecieron en las últimas semanas. Hicieron prevalecer el valor de la política, en su verdadero significado. Alientan, con ese ejemplo, la confianza en que los graves problemas de México tendrán solución si hablamos con la verdad, actuamos de cara a la nación, nos escuchamos mutuamente y evitamos el estúpido maniqueísmo de dividir al país entre puros y malvados. Todos tenemos conductas que rectificar y mucho bueno que darle a México.

Ciertamente el caso Chihuahua no ha concluido. Falta: a) Que sea presentado ante la justicia el ex gobernador; b) Garantizar que los procesos penales se ajusten rigurosamente a la ley; c) Que autoridades locales y federales luchen eficazmente contra el baño de sangre que horroriza a la entidad; y d) Por supuesto, continuar ahí y en todo México la lucha contra el pacto de impunidad, ese que traspasa por los cuatro costados a las instituciones que procuran e imparten justicia. No es suficiente para vivir en un auténtico estado de derecho constatar la honestidad y valentía de policías, agentes ministeriales, jueces, magistrados y los ministros de la Corte, si frecuentemente la ley sucumbe ante el poder político y el dinero. Por eso la urgencia de limpiar, modernizar, fortalecer y proteger a esas instituciones. Sin esa tarea, compleja, larga y costosa, seguiremos arando en el pantano de la corrupción, con 98 por ciento de impunidad.

Necesitamos entender que esa tarea es responsabilidad de gobernantes y gobernados. El encono estorba y la denuncia es necesaria, pero insuficiente. Debemos ser mejores ciudadanos para que sea mejor México.