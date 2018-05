¡Muera el Estado laico!

Los verdaderos periodistas tienen pocos amigos políticos, porque son profesiones frecuentemente irreconciliables. Ello no me impide sentir sincero afecto por los comunicadores de valía. Es el caso de Rafael Cardona, y hoy me tomo la licencia de transcribir parte de lo que recientemente publicó en La Crónica, y que merece reflexionarse en el momento actual:

…el candidato Andrés Manuel López ‘invitó’ (propuso) al sacerdote Alejandro Solalinde como ‘Ombudsman nacional’.

Esa invitación, hecha al amparo de una ocurrencia (una más), pone en claro el desconocimiento de AM en torno de cómo se integra y cuál es la finalidad y naturaleza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual es un órgano autónomo constitucional.

El Ombudsman es designado por la mayoría de los senadores y su postulación (mejor dicho, propuesta) puede provenir de muchas partes (especialmente de la sociedad civil o de la academia), pero una ‘invitación’ de esta naturaleza resulta en los hechos, un acto de poder proveniente del poder presidencial, es un contrasentido.

Un Ombudsman está para defender a las personas, ser crítico, vigilante y supervisor de los actos del Presidente (entre otras autoridades, pues para eso y no otras cosas es la CNDH), no para vivirle eternamente agradecido al jefe del Estado por haberle procurado una chamba, como si la comisión fuera una extensión del gabinete ampliado.

Y en cuanto al carácter religioso del señor Solalinde, pues no parece haber ningún obstáculo jurídico, quizá porque en la mente de los legisladores no pasó jamás por la cabeza el desatino de poner un cura en un órgano constitucional del constitucional estado laico.

Pero eso parece no importarle al señor candidato, quien ya ha pensado hasta en pedir el auxilio Vaticano del Papa Francisco en la estrategia de seguridad de México.

Más adelante dice Cardona, refiriéndose a los 43 normalistas de Ayotzinapa: …y para colmo, Solalinde es precursor de la ‘verdad histórica’ tan combatida por otros profesionales de los Derechos Humanos. Como todos recordamos, en octubre del 2014, el sacerdote reveló la pira humana cuya existencia no admiten quienes gritan y gritan: como se los llevaron vivos, así los deben presentar. De entrada, estaría confrontado con los interventores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de ‘expertos multidisciplinarios’.

Y eso, además de ser un ombudsman simbólicamente designado por el Presidente de la República.

—¿Cómo lo tratará cuando deba hacer una recomendación por violaciones del gobierno a los Derechos Humanos?

Ese es el problema de andar haciendo ‘invitaciones’ a una casa ajena.

Sí, estamos frente a otra ocurrencia más del que, con el papa y el sacerdote, quiere hacer PREHISTORIA.