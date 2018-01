Chihuahua ayer y hoy

Esa Chihuahua enorme —con llanuras áridas, montañas desafiantes y maravillosos barrancos, con temperaturas extremas y sus indios originarios curtidos a la intemperie, con la mezcla de sangres que ha creado una raza indómita frente a la adversidad, con hombres y mujeres que por siglos dan testimonio de valor y nobleza— vive un grave problema.

Esa tierra de revolucionarios, pensadores, artistas y maestros, de campesinos fuertes, empresarios sobresalientes y políticos brillantes —que mucho han aportado a la grandeza de México— hoy libra una lucha que trasciende sus fronteras, y que lleva a recordar las trayectorias luminosas de dos chihuahuense: uno, nacido en la sierra de Batopilas a principios del siglo pasado, hijo de migrante español y nativa, a los 2 años huérfano de padre, Manuel Gómez Morín, que muy joven fue rector de la UNAM y creador de instituciones, entre ellas el Partido Acción Nacional para limpiar la vida pública; el otro, Luis H. Álvarez, recientemente fallecido, que en esa trinchera política luchó infatigable, y que abrazó, sin falsificaciones, la auténtica causa de los indígenas mexicanos.

El problema tiene dos componentes: uno, la lucha del gobierno de Javier Corral contra el pacto de impunidad (cáncer que se halla en muchos ámbitos de la vida nacional). El saqueo inmisericorde de fondos públicos cometido por la anterior administración hace obligado e impostergable que los implicados respondan ante la justicia y sufran las consecuencias; dos, el reclamo del gobierno de Chihuahua a la Secretaría de Hacienda para que honre su compromiso, firmado por ella, de entregarle más de 700 millones de pesos. Cuando la secretaría responde que le entregó puntual e íntegramente las participaciones que le correspondían, dice la verdad, pero eso no está a discusión. Se le exige cumplir el convenio que la obliga. ¿Que hubo un número de cuenta equivocado?, ¿que no tuvo presupuesto suficiente, como se había condicionado?, ¿que ya estamos en otro ejercicio fiscal? Bien sabe la secretaría que tiene mil maneras legales para cumplir su compromiso, no lastimar a poblaciones muy pobres de Chihuahua y, sobre todo, quitar la fundada percepción de que su omisión es una represalia.

Afortunadamente, Corral y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dialogan para resolver el conflicto. Los conozco y auguro una legal, justa y pronta solución.

No omito destacar que la fiscalía del estado y el juez competente están obligados a revisar, con rigurosa legalidad, si a Gutiérrez Gutiérrez debe mantenérsele en prisión preventiva o tiene derecho de llevar sus procesos en libertad.

POSDATA. Año 55 antes de Cristo, Marco Tulio Cicerón: “LA GENTE DEBE APRENDER NUEVAMENTE A TRABAJAR EN VEZ DE VIVIR A COSTA DEL

ESTADO”.