Medio ambiente y obras

Considerada como una de las principales avenidas, con una longitud de unos 16 kilómetros, el llamado Paseo Tollocan es motivo de posturas encontradas entre activistas del medio ambiente con autoridades.

Con el paso de los años esa vía, que permite conectarse con la Ciudad de México, Atlacomulco, Morelia y Tenango del Valle, ha sufrido las consecuencias de la urbanización y de la explosión demográfica. En algunos puntos antes de tranquila fluidez, ahora se tienen nudos desesperantes que asfixian al más templado de los automovilistas.

Todos los días circulan por esa vialidad unos 35 mil vehículos, según cálculos oficiales, y debido a esa gran carga es que se anunció la construcción de dos retornos, en la zona de la plaza comercial, para atenuar su impacto y, especialmente, reducir los contaminantes.

Las obras, se dijo, consistirían en dos retornos deprimidos de 5.5 metros y 2.7 metros de alto, de un carril por sentido, y se ubicarían entre las avenidas Ignacio Comonfort y Alfredo del Mazo, facilitando así el acceso a vehículos ligeros que vayan con dirección a la Ciudad de México, o bien, hacia el centro de la ciudad de Toluca.

Todo parecía ir bien, incluso el proyecto de plantar 10 árboles en toda la vialidad por cada uno de éstos que tuviera que ser derribado por esos trabajos, alrededor de 200. Pero el malestar, como las bolas de nieve, fue creciendo. Ahora no se sabe qué sucederá.

Lo cierto es que cada vez se hace más necesario armonizar los proyectos de obras con los de medio ambiente. Tener alternativas de solución, varios planes "B" no tanto para satisfacer inconformidades, soterradamente apoyadas éstas a veces por agrupaciones políticas, sino para encontrar puntos de convergencia que no dejen lugar a dudas de los beneficios en ningún sentido.

Lo que deben tomar en cuenta los proyectores de obras no es tanto la sobada queja vecinal que pide obras pero no cerca de su casa (en la del vecino) sino la necesidad de confrontarlas con las consecuencias ambientales. Por muy necesaria que sea una obra no debe abonarse al deterioro del medio ambiente, sino el revés.

Cada año el Estado de México pierde gran cantidades de bosques, tanto por tala ilegal como por expansión de la mancha urbana. El Valle de México, en la zona de las sierras de Guadalupe y de Tepotzotlán, y otras más, es visible la depredación pero hasta hace poco se tomó conciencia de ello.

Las altas temperaturas no son gratuitas y el calor es más seco en esos y otros puntos de la entidad, por tanto la calidad de vida se va deteriorando, sumado a ello los contaminantes que, no por casualidad, se concentran en porcentajes importantes en esas regiones una buena parte del año, donde son raros los días con cielo despejado y aire limpio.

Por su lado, los ambientalistas también están obligados a aportar alternativas frente a nudos viales que justo contribuyen a lo que ellos combaten: la generación de contaminantes, un aire cada vez más tóxico. Además, en vez de oponerse tajantemente deberían ofrecer alternativas y sumarse a las labores de reforestación que tanta falta hacen en la entidad.