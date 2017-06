Del Mazo, con gente confiable

En tanto los litigios electorales continúan su curso, el virtual ganador de los comicios del pasado 4 de junio, Alfredo del Mazo Maza, ya está en la operación correspondiente para conformar el equipo que lo habrá de acompañar en su gobierno.

Sin duda tendrá que hacerse no solo de mujeres y hombres confiables, muy cercanos a él, pero también con la capacidad para dar respuesta a más de 17 millones de problemas, que es en lo que se traduce la cantidad de habitantes de la entidad.

Suenan ya muchos nombres, como Ernesto Némer, Enrique Jacob Rocha, Enrique Mendoza Velázquez, Miguel Sámano, Juvenal Cruz Roa, Carolina Monroy, Alfredo Baranda Sáenz, Raymundo Martínez Carbajal y con los días irán apareciendo otras figuras.

Algunos son reconocidos por su dilatado trabajo en el ámbito público, especialistas en el ámbito económico, como en el fomento empresarial y la generación de empleos, además de seguridad pública, así como en materia educativa y de salud y otros temas en los que se requiere el concurso de gente especializada, sí, pero sobre todo que dé resultados, que atienda con diligencia y eficacia las demandas de los ciudadanos y desde el principio aterrice las promesas que se hicieron en campaña.

Nunca ha sido tiempo para complacencias de grupos ni facciones, menos ahora que la entidad quedó atomizada por la diversidad de ofertas políticas, si bien es cierto que dos coparon las preferencias con sumas importantes de votos, siendo mayorías muy mínimas.

El nuevo gobierno y el equipo que se conforme no deberán perder de vista esta situación y, más, tendrán que procurar alianzas con las múltiples expresiones mostradas en los comicios pasados para generar espacios de entendimiento, de acción común y, especialmente, de confianza, con gente de confianza que no se arredre y que responda a los desafíos.

El mismo Del Mazo Maza ha deslizado un discurso de inclusión y si esto se propone hacia adentro, como se dice que se hará en aquellos casos de funcionarios que observaron un buen desempeño en su labor en la feneciendo administración, por supuesto tendrá que hacerse hacia afuera, merced a esos resultados que arrojaron una nueva realidad política en la entidad.

Son muchos los problemas que hay que atender, en particular la economía, que ha dejado un amargo sabor de boca a todos los ciudadanos, que no ven la suya frente a la situación que no les permite vivir con suficiencia ni mejorar sus condiciones de vida.

Este es, junto con la seguridad, el reto principal, donde no bastarán nunca recursos para programas sociales si no se atiende la generación de empleos, la promoción de emprendedores, la creación de oportunidades para todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres en edad de trabajar, de ganarse la vida dignamente sin esperar apoyo más que en casos contingentes.

Por eso la importancia de rodearse de gente con experiencia, capacitada y dispuesta a responder, dándose la oportunidad de realmente servir.