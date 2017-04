Venezuela, el fin de la Revolución Bolivariana

La Revolución Bolivariana sufre estos días su peor crisis económica, política y social desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1999, y que tras su muerte en 2013 el actual presidente Nicolás Maduro asumió el control. Tras implementar una serie de reformas socioeconómicas, Chávez logró posicionar a Venezuela como uno de los países con más "alto nivel de desarrollo humano" en América Latina, según los informes mundiales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La extinta bonanza económica y relativa estabilidad social en Venezuela fue posible mayormente gracias a tres grandes razones: 1) El dominio político del oficialismo por más de 17 años de la Asamblea Nacional, que culminó en diciembre de 2015 con la elección de 112 diputados de oposición de un total de 167. 2) Los altos precios del petróleo que hasta el año 2014 sufrieron una caída drástica y de los cuales depende el 90% de los ingresos de este país. 3) El apoyo regional de gobiernos de izquierda en América Latina en el seno de la OEA, y que hoy dieron paso al neoliberalismo de derecha como Argentina, Brasil y Perú. A lo anterior habrá que sumar la deteriorada relación entre Estados Unidos y Venezuela que desde 2010 carece de embajadores y que en 2015 se agudiza a raíz del decreto ejecutivo de Obama para incluir a Venezuela como "amenaza a su seguridad".

La desesperación de Maduro se hizo evidente cuando hace un par de semanas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por magistrados del oficialismo, decidió suspender temporalmente las funciones del Legislativo ante la figura de desacato. Pocos días después debido a la presión internacional y a las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al denunciar un rompimiento al orden constitucional, el TSJ renunció a su postura. No hay duda que el desacato existió y fueron más de 50 sentencias remitidas y omitidas por la asamblea, sin embargo, esta medida fue totalmente antidemocrática al dejar sin voz a millones de venezolanos y también anticonstitucional. Su artículo 135 dicta que será el TSJ el máximo garante de velar por la aplicación de la ley, y el inciso 7 del Art. 136, lo faculta para declarar inconstitucionalidad por omisión del Legislativo, no obstante, no expresa en ninguna parte la asunción de competencias parlamentarias en dichos supuestos.

La salida a la crisis recae en todas las partes. El trabajo de la oposición es representar las voces en desacuerdo con el gobierno; no evitar la gobernabilidad, el Pdte. Maduro, como jefe de Estado y de gobierno, es el primero en velar por el bienestar venezolano, y no debe subordinar la calidad de vida de la ciudadanía a la permanencia en el poder y a las prácticas autocráticas.