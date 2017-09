Los valores humanos en la independencia

Han pasado más de 200 años desde el día en que tuvo lugar el movimiento de independencia. Una lucha que inició con un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción militar, y que cuatro meses después se convirtió en un grupo de más de 100,000. Aquella muestra de unión no fue otra cosa, considero yo, sino el reflejo del amor pos su patria, y de la desesperación ante los abusos, las injusticias y la falta de libertad.

Después de once años de lucha se declaró la independencia mexicana, hoy es innegable que somos una nación totalmente independiente, pero pese a ello lo cierto es que aún nos quedan algunas ataduras que impiden que las y los mexicanos vivir en plena libertad y en concordancia con los valores humanos que motivaron a Miguel Hidalgo y a todos los grandes hombres que junto a él, lucharon y dieron su vida para lograr un México libre, un México soberano y un México sin injusticias sociales.

Me parece que hoy es un buen momento para reflexionar; es necesario que al igual que esos grandes hombres, tengamos la firma convicción de que es necesario un cambio, que las circunstancia y los logros que se obtuvieron en 1821 hoy ya no son suficientes. Hoy necesitamos mayor libertad, más seguridad, más amor por nuestra patria, más compromiso como sociedad. Hoy nos volvemos a enfrentar a otros actos que violentan nuestra libertad como derecho humano, hoy la inseguridad no nos deja ser libres, hoy se habla de otro tipo de esclavitud, una diferente a la que existía hace dos siglos pero al final, todo termina en lo mismo: la afectación de la dignidad de las personas.

Por ello hoy alzo mi voz, como defensor y promotor de los derechos humanos de las y los mexiquenses los exhorto a mirar hacia atrás y recoger aquellos valores humanos que nos hicieron una nación libre y soberana, que hagamos replica de ellos; que estemos conscientes de que un verdadero cambio social requiere de una suma de esfuerzos, de políticas públicas y leyes justas, pero también de millones de ciudadanos dispuestos a colaborar. Retribuyamos un poco de todo lo que nuestro México nos ha dada, hagamos de nuestra nación un lugar de paz, en donde todas y todos podamos disfrutar de nuestros derechos y libertades fundamentales.