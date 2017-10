¿Turismo profesional para Hidalgo?

De siempre se ha comentado la vocación turística que se le quiere dar a nuestro Estado, sexenio con sexenio, se plantean y replantean proyectos y programas que han buscado detonar este “famoso” potencial que se dice tener.

Potencial que en honor a la verdad sí está presente, y es que lo único que falta por acá es tener mar, todos los demás ecosistemas en varias regiones de este territorio se presentan, esto, aunado a la riqueza cultural indígena y colonial, lo hacen al menos en papel ver como un gigante dormido.

Sin embargo, también para nadie es extraño reconocer que muchos de esos proyectos sexenales o han fracasado o se han quedado solo en buenos intentos, y no tanto por las acciones de gobierno, que bien que mal han estado encaminadas a buscar sacar adelante el turismo de Hidalgo, le hablo sobre todo de aquellos que prestan el servicio, la gente que tiene un lugar o un atractivo para que el visitante lo conozca, ahí es donde falta mucho por trabajar.

La calidad en el servicio ha sido el talón de Aquiles de este sector, gente poco o nulamente capacitada, ha provocado que más de un turista regrese con muy mal sabor de boca a su lugar de origen por la experiencia aquí registrada.

Capacitación hay eso me consta, pero tampoco se trata de que “papá gobierno” vaya, tome de la mano al prestador de servicio y lo meta al aula para que se pueda preparar, no basta con que solo les de dinero (en muchos casos es lo único que piden y ya), si no que es por fuerza necesario, que la gente que vive del turismo Hidalguense entienda la relevancia de estar a la altura de los grandes centros de atracción que tiene México.

Dicho lo anterior, celebro que en la semana la nota en este tópico, haya sido la constitución del Colegio de Guías Certificados de Naturaleza y Cultura del Estado de Hidalgo, un grupo de gente que preocupados por ofrecer un servicio de calidad (y de paso seguir teniendo trabajo), se pusieron de acuerdo para capacitarse y certificarse en los temas que dan título a su colegio.

Cuando hablamos de certificar a quienes trabajan en este sector, estamos hablando de personas dedicadas al hospedaje, operadores turísticos, destinos, agencias de viaje y personas en general.

Estos últimos son lo que, al parecer, más se han preocupado por estar a la vanguardia en el cómo tratar al cliente, de los demás, por lo menos en Hidalgo mejor ni le hablo, son muy pocos los que como empresa ven la capacitación como una manera de mejorar sus servicios y por ende sus ingresos, recordemos que un cliente satisfecho siempre regresará o bien recomendará el lugar que visitó y quién lo atendió.

El guía de turistas es aquella persona que “guía” a los visitantes de un lugar, interpretando el patrimonio cultural y natural de la zona en cuestión, mostrando conocimiento necesario para que pueda hacerlo, conocimiento que puede ser certificado por las instituciones pertinentes para que (repito) asegure que lo que usted está pagando reúne los requisitos para dejarlo satisfecho.

Nuestro país en este aspecto está a la vanguardia, desde hace varios años a nivel nacional, SECTUR Federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el ICATHI y la Escuela Superior de Turismo del IPN, son de las instituciones más representativas y con mejor prestigio en lo que a capacitación se refiere, sobre todo en los sitios turísticos prehispánicos, se ha preocupado por censar y regular a aquellos que se dicen “conocer” el bagaje de nuestra historia.

Así que Hidalgo con este Colegio entra a esa actualización moderna y de calidad, actualización le platico, que fue buscada por sus propios integrantes y no por obligación de ninguna dependencia, fue pues por puro deseo propio, no por nada estaba que no cabía de gusto Don Eduardo Javier Baños titular de la SECTUH, pues esta acción le sirvió para salir en la foto y sumarle una estrella a su secretaría, vamos, hasta les dijo en su toma de protesta que tendrán todo su apoyo para se sigan preparando.

Mis mejores deseos para Liz Quintanar, la presidenta por cuatro años de esta asociación, trabajo tendrá y mucho, ya que no se tratará solo de hacer papeleo administrativo y en una de esas hasta hacer política, sino por el contrario, el trabajo por necesidad, deberá de ser el de difundir realmente los más importantes atractivos turísticos y culturales que en estas tierras nos fueron heredados, así como el de exigir la profesionalización de aquellos guías de turistas que deseen trabajar en Hidalgo, para que de a poco estén al nivel y acordes al tipo de visitantes que queremos que lleguen.

Y es que ya estamos cansados de esos turistas “moleros”, que siguen pensando que por acá solo hay Pulque y Barbacoa, y que al llegar solo quieren pagar unos cuantos pesos.

Que pase un excelente fin.

dacc_cardenas@yahoo.com.mx