¿Días de guardar y reflexionar para los que gobiernan Pachuca?

Se lector mío que estos son días de guardar, de permanecer mesurados y en silencio, bueno si es que usted es católico de ¨hueso colorado”, de no ser así, como dirían por ahí: ¡Bienvenida la vacación! y espero que este disfrutando del Sol, arena y mar, que son los lugares más recurrentes por vacacionistas para estar en estos días.

Es irónico ver como en un país que se dice en más de un 80% católico, no se respetan las tradiciones que la Semana Santa dicta, que son de mesura y reflexión de nuestras acciones, recuerde que simbólicamente se conmemora la pasión de Jesucristo, esto es su vida, muerte y resurrección; pero basta ver como muchos de estos “católicos” prefieren mejor aprovechar las vacaciones para literalmente festejar y disfrutar; así las cosas, en este nuestro México mágico.

En fin, que para los que sí deben ser días de “harto pensamiento” son para algunos partidos políticos y gobiernos, y en especial para el PAN Estatal y nuestra actual presidenta municipal (la cual si es bien católica), estos cuatro días le caen como anillo al dedo, ya que deberá por obligación reflexionar mucho con sus secretarios y equipo en general el rumbo real que deberán empezar a tomar, dados los acontecimientos de esta semana.

Y es que este martes 11 de abril en sesión pública (si, de esas donde cualquier hijo de vecino puede estar presente si lo solicita), la sala regional de Toluca del Poder Judicial de la Federación, se reunión y dio carpetazo final a lo que Yolanda Tellería impugno en su momento ¿Lo recuerda? Fue cuando el TEEH (Tribunal Electoral de Hidalgo) le amarró las manos para que no pudiera celebrar contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales, sin la necesidad de la aprobación previa de su cabildo, cuando esto ocurrió, ella no lo tomó nada bien y acudió a la instancia legal superior, aduciendo que el TEEH estaba violando la autonomía del Municipio y que se estaba metiendo donde no lo llamaban, pero la cosa no salió como esperaba y le dijeron que “nieves de limón”, que el tribunal responsable en Hidalgo si tenía la competencia para resolver la controversia que varios miembros del cabildo de su Municipio le plantearon, por lo que repito, se confirmó la sentencia impugnada.

Esto le deja a nuestra Edil un escenario bien distinto al que tenía planeado, deberá como lo dije en su momento y en una columna pasada, por obligación “cabildear” todos los contratos que quiera para el Municipio, lo que el TPJF le aclaró es que no puede limitar el derecho de los integrantes del Ayuntamiento a desempeñar su cargo, y es lógico lector mío, el restringir la posibilidad de ejercer la función de control y vigilancia que se tiene respecto de la hacienda pública, del patrimonio municipal y de la aplicación correcta del presupuesto, se presta invariablemente a traer a la mesa el dicho de: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, no creo que Yolanda si es que se le hubieran dado esas facultados, se dedicara a robar a manos llenas como muchos me han dicho, de fondo su propuesta si tenía la idea de “acelerar” el acceso a recursos económicos, pero también era obvio que no quería “lidiar” con el cabildo, cosa que al final si tendrá que hacer, ya que le gusto o no, ellos representan los intereses de la comunidad (o al menos eso es lo que dice la ley).

Por lo pronto tendrá que volver a revisar todos los contratos pactados desde el 30 de enero pasado, buen trabajo su equipo tendrá.

Antes de despedirme déjeme le cuento que esta Sala Regional cuya sede está en Toluca corresponde a la quinta circunscripción plurinominal y debe por obligación atender los casos de los Estados de Colima, Estado de México, Michoacán e Hidalgo, por eso escucha usted a cada rato que todo lo que se impugna por acá lo mandan para allá, esta Sala la integran tres magistrados electorales y uno de ellos es elegido como su presidente (ellos mismos lo eligen), que dura en el cargo tres años; le platico esto porque ¿A que no sabe quién es su Magistrada presidente? Es Doña Martha Concepción Martínez Guarneros, mandamás en su época de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, además de Subprocuradora General de Justica, así como Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial todos de ¿Dónde cree? Pues del mismísimo Estado de Hidalgo, así que se veía bien difícil que echara por tierra la decisión que se tomó en el mismo lugar donde ella se hizo.

Pero mejor no pensemos mal, pensemos de acuerdo a la época, pensemos que la justicia fue aplicada en equidad y con deseos de mejora para nosotros los ciudadanos de esta la “Bella Airosa”, que para como están nuestros tiempos ni tan bella ni tan airosa esta.

Que pase un excelente fin.

dacc_cardenas@yahoo.com.mx