¿Vamos de mal en peor con la seguridad?

Hace tan solo unos días se publico el índice de paz México 2018, un índice que año con año nos muestra como va eso de la “paz” en nuestro país.

Lo traigo a colación lector mío porque este 2017 que acaba de terminar, con base en este estudio, ha sido el año más violento de los últimos 20 años; así es, aquello que tanto le criticamos a Calderón, me refiero al número de “muertitos” de su sexenio, que hasta provocó la frase de: “¿Cuántos más Felipe? ¿Cuántos más? En alusión a los miles que eran, hoy ha quedado en el pasado, ya que la cifra de decesos con Enrique Peña Nieto ya es superior.

Todo el tiempo se había dicho que esto era producto de la lucha contra el narcotráfico, pero eso ya no es lo correcto, la violencia en nuestro país esta cada día más normalizada, el colapso es ya general por diversas razones, léase asaltos, robos con violencia, violaciones sexuales, incluso balaceras en plena calle a cualquier hora resultan de a poco lo cotidiano en nuestro territorio.

No concibo que en la Ciudad de México en las horas pico, aquellas en donde los carros están por completo detenidos en sus principales arterias, se tenga que estar preocupado porque un asaltante llegue a su ventanilla y ya no con navaja, sino con armas de fuego y a veces de alto calibre y le quite sus pertenencias, sin ir más lejos, lo visto en las redes sociales y televisión de los policías “correteando”, disparando y atrapando de entre los autos a un grupo de asaltantes, pareciera de una buena película de acción, pero no, es lo de a diario en la Capital Mexicana.

Hidalgo no se queda atrás, ya que ha venido a menos, de estar dentro de los tres primeros lugares cayo este año al sexto lugar de 32 Estados, uno puede pensar que no es mucha la diferencia, pero en números específicos es considerable, lo que mide este indicador a detalle son: Los homicidios, crímenes con armas y encarcelamiento, en estos tres primeros el Estado esta muy por debajo de la media nacional, es decir en zona segura, otro elemento es el crimen organizado que de acuerdo a este estudio en el último año se incremento, pero aún por debajo del estándar, lo que lo mantiene bajo control, en donde crecimos mucho y por eso caímos en el indicador nacional, fue aunque le parezca raro, en el porcentaje de crímenes violentos que incluye: violación, robo y asalto agravado, este último se tipifica como tal cuando hay daños corporales al asaltado.

El incremento en porcentaje del crimen violento, es sin duda algo que hemos visto de a poco al menos en la capital Pachuca, donde si bien en la mayoría de sus lugares, “todavía” (así entrecomillado), se puede caminar seguro, hay otros en donde la violencia se acrecentado, es curioso y normal darnos cuenta de que la cercanía con la Ciudad de México y su zona conurbada empieza a pasarnos su factura, muchos de los delincuentes de por acá llegan de por allá.

Ya se que me dirá que habrá otros lugares que están peor, pero Yucatán lleva un muy buen rato dentro del primer lugar de paz así que, si bien esto es un fenómeno casuístico, también valdrá la pena checar que andan haciendo por allá, y no por el contrario, empezar a copiar lo que hacen los peores del país como son Baja California Sur, Guerrero y Colima.

Nuestras autoridades tanto Estatales como Municipales deben empezar a hacer algo para revertir esta tendencia, sus políticas públicas deberán estar orientadas a una colaboración mas cercana entre ellas y con nosotros como su ciudadanía.

Se dice que hay que buscar más el acuerdo y la concordancia que la aplicación de la fuerza, y lo creo en verdad, pero tendría mucho sentido en una sociedad más evolucionada que la nuestra.

Mientras el ciudadano vea que ante el incumplimiento de la ley no se hace nada, seguirá optando por el camino más sencillo, y eso es, buscar estar al margen de la ley en cualquiera de sus sentidos.

La fuerza por ende debe aplicarse sin impunidad y corrupción, y aplicarse por gente preparada y capaz de ejercer la autoridad correspondiente, lo mas cercano que tenemos son nuestros policías, mientras no los respetemos, mientras no se den a respetar y, sobre todo, mientras la corporación a la que pertenecen no les de el soporte legal de ejecutar lo que por reglamento deben hacer, créame que muy probablemente seguiremos cayendo en este ranking nacional.

Las elecciones están a tan solo unos días, los debates presidenciales se presentarán y la gran pregunta que estará en el aire será: ¿Qué hacer con este cáncer que crece y crece sin control?

Sin duda el enorme abismo social que hay que entre los habitantes del país ha contribuido a exacerbar este ciclo de violencia. La brecha entre el de arriba y el de mas abajo debe comenzar a estrecharse, caso contrario, el hartazgo y la desesperación del más pobre puede terminar por impulsarlo a tomar acciones colectivas que busquen terminar con el mal gobierno y entonces sí, se podría cumplir lo que AMLO dijo en días pasados: “A ver quién amarra al tigre”.

Que pase un excelente fin.

