¿El PRI “nomás” no levanta?

De lo que se habla y se seguirá hablando hasta el cansancio o hasta el 1 de julio venidero es de las elecciones en nuestro país.

No es para menos es verdad, se elegirá al mandamás de México para los siguientes seis años, y a poco más de 40 días de iniciadas las campañas, perdón quise decir de las “pre campañas” y es ironía porque con tanto dinero gastado y la tonta frasecita que aparece en cuanto spot publicitario se presenta, si la ha escuchado ¿verdad? Aquella que dice: “publicidad dirigida a los miembros del partido”, como si solo ellos la leyeran o escucharan, es tener solo dos dedos de frente si pensáramos que no están ya en el proselitismo puro; las cosas no le pintan bien al PRI.

Y es que a partir de marzo, las campañas mediáticas de los partidos políticos estarán a todo vapor mostrando lo mejor de sus candidatos, y quizá también lo peor de los demás, todo sea por ganar, ya los veremos en los tres debates programados que el INE tiene, en abril, en mayo y en junio, porque después Dios nos agarrara confesados ya que empezará el mundial de futbol, y que mejor pretexto para que la masa poco pensante de nuestra población, esa que da los votos, se adormezca y termine por ser influenciada por el partido más preparado.

En estos menesteres, algunos focos rojos en aquellos que tienen el control se han empezado a prender, Meade “nomás” no levanta, no conecta, desde el boom de su destape, las cosas no le han pintado nada bien, representa a lo mismo de siempre aunque él insista en que no es así, es poco convincente en su discurso y al parecer los que lo controlan quieren repetir las mismas recetas de siempre: grandes mítines, promesas sin sentido, meter miedo al pueblo si votan por el otro, vamos, hasta Juana su esposa ya también la ponen en el escenario, todo sea para jalar el voto.

Sin embargo y repito, el escenario no se está dando, es cierto que las encuestas siempre darán los resultados de quienes las pagan, sin embargo, hasta ahora en todas ellas dan como ganador a Andrés Manuel y si las cosas siguen igual, es probable que sí gane la elección presidencial, todo mundo habla del Peje, para bien o para mal, pero están hablando, cualquier cosa que ahora sus oponentes hagan, le suma puntos a este eterno aspirante.

Muchos están con AMLO y los meses venideros serán esenciales para que el PRI saque lo mejor de su repertorio y busque con toda su fuerza imponerse para ganar.

Los que saben, entienden que una elección se gana con dinero, con mucho dinero, y es lo que estarán haciendo los del tricolor para llegar con mayor fuerza y aspirar a quedar de nuevo en los Pinos.

La mayoría de los analistas políticos no de nuestro País, sino del mundo, coinciden que la historia todavía le favorece a Meade, y si uno hace números puede que tengan razón, quien ganará la presidencia de México el próximo 1 de julio será quien más votos tenga, así de sencillo, será quien más gente convoque a las urnas, bastará de acuerdo a los expertos, que tan solo el 30% de los votos le favorezcan para ser el titular del ejecutivo.

Así que José Antonio “Pepe”, tendrá la misión de convencer a los votantes de que sí será capaz de ejercer por cuenta propia, la autoridad suficiente para gobernar México y no mostrar ser una copia más del actual gobierno, que hasta la fecha ha dejado mucho que desear.

El voto verde, el voto del pobre, el voto del que vive de los programas sociales del gobierno y la formidable maquinaria electoral del PRI harán que, si todo encaja, las cosas les favorezcan y al final Meade Kuribreña gane.

En caso contrario, si esa gran masa que representa el triunfo al final decide votar por “ya sabe quién”, veremos por primera vez como un partido de izquierda se entrone y cambie los derroteros de este nuestro México.

La cosa apenas se está poniendo buena, que pase un excelente fin.

dacc_cardenas@yahoo.com.mx