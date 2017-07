¿Nuestras plazas comerciales son bombas de tiempo?

Si quitamos el trabajar y dormir, ver la televisión y hacer “shopping” son las actividades a las cuales el mexicano les dedica más tiempo en esta sociedad de consumo, y son los centros comerciales los que permiten la síntesis de estas actividades muy del capitalismo.

El país bien que mal ha crecido económicamente de manera constante, la clase media se ha mantenido en su crecimiento determinado, por lo que el número de familias que pueden pagar este tipo de servicios también sigue creciendo. Lo de hoy parece ser tener una plaza comercial, no importa el tamaño, lo importante es que el consumidor vea que hay un grupo de comercios en un mismo lugar y puede asistir a ellos para “invertir” su dinero y su tiempo.

Pachuca no ha sido la excepción, en la última década el crecimiento en centros comerciales ha sido considerable, interesante para una ciudad que con su zona conurbada apenas llega al medio millón de habitantes.

Los centros comerciales dejaron de verse como un lugar exclusivamente para comprar, hoy son más un lugar que oferta entretenimientos diversos, lo que ha atraído a más personas que van “solo” a pasear, tomar un helado, un café, comer, cenar e ir al cine, actividades que se han constituido como el atractivo principal. Estudios recientes arrojan que más del 35% de la gente que visita un centro comercial lo hace para pasear, cierto, en su mayoría terminan comprando, pero su primer motivo de visita es solo la diversión.

Hace un par de columnas comenté sobre la relevancia de efectuar simulacros en nuestras zonas comerciales, y de cómo Protección Civil debería estar de cerca en su funcionamiento, lo sucedido desde ese entonces hasta hoy es preocupante y no puede dejarse pasar de lado.

Todos los que viven en Pachuca saben que hay una plaza que es la más concurrida del Estado, principalmente por la tienda ancla que tiene, y desde hace poco más de un año ha estado siendo “reconstruida” tanto en su interior como en su estacionamiento; el caos, la mala señalización, la pésima seguridad privada y la falta de capacitación tanto de personal administrativo como operativo de la misma, han sido los temas recurrentes de muchos de los que por acá vivimos.

Si bien tanto el Secretario de Seguridad Pública del Estado, como del Municipio ya se deslindaron diciendo que aquello esta “re mal”, y que ya lo hicieron del conocimiento a las autoridades de la plaza, no debería ser suficiente y algo más por fuerza hay que hacer, porque de lo contrario lo que ahí se tiene es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.

Un amigo muy cercano y experto en temas de protección civil me comentó que fue contratado por uno de los comercios de ese lugar para desarrollarles su propio programa de protección, como es lógico, solicitó el programa “maestro” de protección civil que debe tener la plaza, le fue negado por la administración bajo el supuesto de que no podían compartir ese tipo de información, lo cual es absurdo ya que la base del plan es precisamente su difusión a todos los locatarios.

Me dijo además que si bien la autoridad municipal (en este caso Pachuca), exige que cada locatario desarrolle este tipo de programas, al final resulta un esfuerzo aislado, ya que se quedan en planes individuales que nunca se llegan a consolidar como un todo, razón por la cual están destinados al fracaso, ya que cuando la plaza comercial se aventura a efectuar un simulacro, la apatía de los locatarios es total, participan muy pocos argumentando que no tienen el tiempo para hacer eso.

Comentó también que la autoridad en la materia no exige que los locales que comparten un espacio común (la plaza en sí), integren a sus programas de protección civil, convenios de ayuda mutua, que tienen la finalidad de mantener un canal de comunicación entre las brigadas de cada local y formar un gran equipo común en caso de alguna eventualidad general en el centro comercial.

Así que, al no existir los puntos anteriores, ante un conato de incendio en alguno de los restaurantes y si este activa su alarma, lo más seguro es que el resto de los locales no tendrían ni idea de lo que estaría sucediendo, teniendo como resultado una evacuación tardía y quizá fallida, no hay que ir muy lejos, ejemplos reales es que cuando se han presentado asaltos al interior, los resultados han sido caóticos por no decir desastrosos.

Es responsabilidad de la plaza comercial el asumir un verdadero papel de administradora, exigir que cada local cumpla con los programas de protección civil que se propongan y por obligación, participar en los simulacros que se hagan. Asumo que se hacía, pero con lo conversado con este experto, no es así.

Es propiedad privada es cierto, pero el Municipio debe tomar cartas más estrictas en este asunto, no vaya ocurriendo una desgracia y terminemos con “muertitos” como sucedió en el paso exprés en la México Cuernavaca allá en Morelos.

Que pase un excelente fin.

