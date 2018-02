¿No es que este flaca, es que es la misma caballada de siempre?

El escenario político en nuestro Estado, de apoco comienza a tomar forma, estos días han sido de definiciones en todos los partidos que buscarán ocupar un cargo público, en alguno de los 18 distritos electorales que estarán en juego.

Aún parece existir confusión en la ciudadanía con respecto a las diferencias (que son de fondo) entre lo que es un precandidato y un candidato aspirante a un cargo de elección popular, los primeros son los que en estos días con bombo y platillo se han anunciado como aspirantes de su partido, no es que uno y otros sean diferentes, por el contrario, cada uno de estos nombres se tiene dado así debido a los momentos que se viven en una contienda.

Lo que se conoce como precampaña, es un periodo de tiempo en el que los aspirantes de cada partido político se registran, para competir en una contienda interna y decidir quien representará a esa fuerza política ya en el momento real de las elecciones frente al electorado. En caso de que tal contienda no se dé, porque no hay nadie más, de todos modos, seguirán siendo precandidatos aunque denominados “únicos”, y así se seguirán llamando hasta que de acuerdo a los tiempos del INE, inicien las campañas en forma, (si ya sé que suena tonto, pero así son las cosas en este nuestro México), así que cuando el representante de cada partido o coalición ante el Instituto Electoral registre formalmente a sus aspirantes, en ese momento el “precandidato” será llamado “candidato”.

Iniciada la contienda comenzarán a darle con “todo” para que usted y yo los beneficiemos con nuestro voto, a título personal creo que será muy corto el tiempo que tendrán estos aspirantes para darnos a conocer sus propuestas, y sobre todo demostrar que conocen a fondo los problemas que padecen cada uno de los distritos que quieren comandar.

Y no es que no estén a la altura, no es que no sepan, no es que sea “caballada flaca” como lo diría por allá de 1975, Rubén Figueroa, gobernador en aquel entonces de Guerrero, cuando se refirió a los precandidatos del PRI para suceder a Luis Echeverría; el problema es que varios de ellos son los mismos de siempre, son las mismas caras, los mismos nombres, muchos de ellos de plano ni viven en el distrito por el cual se inscribieron, son oriundos de ahí pero de primera mano se ve difícil que sepan lo que sucede en aquel terruño.

El ejemplo más claro es lo que presentó el partido en el poder, uno lee esa lista y ve a los mismos, no ve caras nuevas, quizá el expresidente de la COPARMEX en Hidalgo es el que pareciera nuevo en el mapa, por cierto, esa confederación de lograr el precandidato la diputación local, habrá dado ya dos personajes empresarios al mundo del servicio público, y ambos afiliados al PRI, tema para reflexionar en algún momento posterior.

Si hablamos de los demás partidos ni que decir, uno lee y vuelve a leer y se encuentra con nombres que han estado desde siempre ahí, uno, dos y hasta tres sexenios atrás, siendo siempre los mismos. Vamos, es hasta irrisorio ver al maestro de Jacala, Don Pepe Guadarrama (que insisto debe demandar al que le metió tanto Botox en la cara), anunciándose en varios espectaculares de la Capital Pachuqueña, pidiendo entre otras cosas, que una vez más confiemos en él.

Sin lugar a duda y para como está la política actual, la gente ya está cansada de ver a los mismos diputados, a los mismos senadores, a los mismos magistrados, a los mismos secretarios, a los mismos políticos, es hora de hacer un cambio y dar paso a nuevos líderes.

Los partidos deben hoy ser una plataforma para que otros (y de preferencia jóvenes), puedan tener incidencia en la política nacional, lo ideal sería que estos nuevos rostros salieran de los organismos de la sociedad civil, y es que ya es hora de un relevo generacional.

Aunque triste y debo admitirlo, no hay mucho de donde escoger, quien parece llevar la mejor parte es el PRI, porque de los demás, ni cerca se ven como actores que puedan incidir en esta competencia venidera, además de que aquellos a los que quieren gobernar, deje usted que los conozcan, dudo que al menos les presten el interés para escuchar sus propuestas.

Así las cosas, el acomodo ya se está dando y parece que beneficiará a los mismos de siempre, que pase un excelente fin.

