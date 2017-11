¿Ahora si va en serio lo de Reglamentos y Espectáculos?

La relación entre Estatal y Municipal en Pachuca de siempre ha sido tema de controversia, que si es el mismo partido entonces se solapan y se hacen de la vista gorda, que si son de partidos distintos (léase PAN, porque no ha habido otro), son como pareja divorciada, no se pelan, no se hablan y no se ayudan, y más aún, hasta aseguran que el Gobierno del Estado le pone todas las posibles trabas al municipio.

Sin embargo, en algo que empezó ríspido cuando Yolanda llegó a Casa Rule al inicio de su gestión, en donde incluso sus allegados comentaban que nadie en Plaza Juárez les tomaba llamada alguna, de a poco se ha venido “suavizando” al grado de hasta llevarse bien.

La repavimentación de varias avenidas en días pasados, la coordinación mutua de fuerzas policiales y varias acciones más, muestran que de nuevo hay cercanía entre ambas gestiones públicas.

Desde que la dirección de Reglamentos y Espectáculos junto con la COPRISEH (Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Hidalgo), comenzaron a realizar recorridos a distintos bares y restaurantes de Pachuca a inicios de año, una cacería de brujas se ha desatado, la diferencia con la época del medievo, es que las brujas hoy sí existen, y están en muchos de estos establecimientos, mostrándose como grandes irregularidades que ponen en riesgo al consumidor.

Irregularidades como personas que fuman en áreas libres de humo, manejo insalubre de alimentos y bebidas, condiciones sanitarias de los establecimientos muy precarias, no tener bitácoras de limpieza ni de sanitización de sus áreas, no tener certificados de fumigación, permisos de funcionamiento sin actualización, permisos “apócrifos” o de funcionamientos distintos a las actividades que ahí se desempeñan, venta de bebidas adulteradas, venta de alcohol a menores de edad y un larguísimo etcétera más.

Es cierto que para todos era sabido que muchos de los lugares clausurados desde siempre habían operado así, las dudas de porque no eran intervenidos saltaban a la luz, desde que no eran regulados hasta de que funcionarios públicos eran sobornados para permitirles operar.

La cosa es que desde hace meses las autoridades han hecho su trabajo como debe de ser; aquí extiendo un especial reconocimiento a la Edil de la Capital, Yolanda Tellería, que pese a tanta crítica que ha recibido (incluyendo la mía), se ha mantenido firme al menos en lo que a este punto se refiere, y es que en palabras de ella, a toda esta gente lo único que les pide es que cumplan la ley, que cumplan los requisitos que establecen los reglamentos y normativas de su municipio si es que quieren que todos esos lugares clausurados vuelvan a abrir, no se puede estar por arriba de la ley.

Para cada permiso, para cada licencia, para cada operación que se quiera hacer en el comercio y prestación de servicios, hay documentación que se requiere para obtener las licencias correspondientes, el empresario, el comerciante, el dueño de negocio, lo tiene que acatar punto.

Caso contrario es obvio que serán canceladas sus operaciones, que bueno, y ocupando este espacio, le pido a las autoridades que también se den una vuelta por zona plateada o por todos los “antros” de atrás de plaza del Valle, porque ahí se presentan de manera directa dos grandes irregularidades, la venta de alcohol a gente menor de edad y la autorización de fumar en espacios cerrados.

Yo esperaría que la ley fuera “pareja”, no vaya uno a ser mal pensado y como varios de esos lugares son, o de prominentes empresarios o reconocidos políticos, sea por eso que no le estén metiendo mano.

Así que desde estas líneas felicito pero también le pido a nuestra alcaldesa que continúe metiendo en cintura a aquellos que están fuera de la ley y que por favor no ceda ante las presiones de la FOIDEH, que como si se tratara de tierra de nadie toman la ciudad para según esto “defender” a sus agremiados, que no termine por regalarles un mercado como su líder exige para que su gente se coloque, y ni mucho menos les permita regresar de nuevo las calles, por más que “el perro” grite que son suyas.

Alguien tenía que empezar a enderezar este barco y al parecer ha llegado, esperemos que así siga.

