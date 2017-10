¿En México todo es corrupción?

La respuesta a la interrogante que da título a la columna de hoy es de manera evidente, negativa, no podemos generalizar que este mal milenario, (cuentan las crónicas que los aztecas rellenaban las semillas de cacao con tierra molida para aparentar que eran reales), se encuentre en metástasis dentro de todos los niveles de nuestra sociedad, eso sería fatalista y falto de análisis.

Sin embargo, lo dicho en la semana por Enrique Peña es sin duda preocupante, sobre todo tratándose del presidente del país. El “reclamar” a nosotros como sociedad de que en todo queremos ver la mano negra de la corrupción, especialmente si hablamos del gobierno, y que no debe ser así, ya que “puede que” la corrupción venga desde antes o como parte de otra situación y que termina repercutiendo o viéndose reflejado en las acciones que su gobierno hace, (repito lo que dijo), no implica malos manejos de su equipo.

En estricto sentido su discurso, presenta algo de razón, no necesariamente hablar de funcionarios públicos es hablar de corruptelas, sin embargo, su sexenio se ha visto manchado precisamente por acciones corruptas de gente de su administración, de políticos de otros partidos y de gobernadores que hoy en día son buscados por peculado; aunado a escándalos como la Casa Blanca o el más reciente conocido como la Gran Estafa, de la cual por cierto todos saben pero nadie quiere hablar, dejan en evidencia que “algo” está mal, que “algo” no va bien, que “algo” está corriendo por las vendas del gobierno y que de a poco lo está matando.

Señor presidente, no todo es corrupción es cierto, pero al menos en muchos de los casos se ha comprobado que sí, y la impunidad que se observa es lo que ha condicionado al mexicano a ver cada acción de aquellos que nos gobiernan, como una acción de doble discurso, el que se comparte y aquel que se lee entre líneas.

No debemos olvidar que la corrupción como tal no es un fin, es de manera evidente un medio para conseguir algo, generalmente dinero, el cual a su vez tampoco es el fin último, es también un camino para llegar a algo más, le permite a aquel que se corrompe, acceder a cosas materiales mayores, como un auto, una casa, ropa, relojes de lujo, un estatus social distinto.

Es en el fondo el grito del corrupto por ser reconocido entre el mundo donde se mueve, es simplemente el querer “tener por tener sin importar el ser”. Esto en política se cumple muy bien, hay muchos que hacen de todo con tal de obtener un cargo y al llegar a él, buscan perpetuarse, explotarlo, sacarle el mayor provecho o mejor aún, brincar a un puesto mayor donde puedan continuar con su frenesí de poder.

Y este afán de poder es de lo más fuerte que puede existir, triste es ver como en muchos círculos, estar más arriba es tener más servilismo alrededor, más afán por “salir en la foto”, por ser “necesario” para los demás, por codearse con supuestas importantes amistades, amistades que más tarde, terminan por negarse unas a otras acusándose mutuamente de sus fechorías.

No olvidemos que el corrupto nunca está solo, para que él exista es porque hay alguien más que se presta al juego, un sobornado y un sobornador, aquí no hay mayor ciencia, el final de todo esto está en la formación que se le da al muchacho cuando va formándose, en los valores que se le inculcan, y en especial de la ética que se le desarrolla para que, llegado su momento, esa decisión, esa elección cotidiana a la que se tenga que enfrentar, este cargada de buena consciencia y lo lleve al bien hacer, ya que con eso le permitirá bien tener y finalmente lo conducirá al bien estar.

El fin último de la sociedad está en convivir, en el crecer juntos como comunidad y sacar adelante el lugar en donde vivimos; no, no creo que todo en México sea corrupción, pero el hartazgo de millones ante la clase política que nos gobierna cada día se hace más evidente, así que algo tendrán que hacer y pronto, si no quieren que la justicia por propia mano comience a hacer presente.

