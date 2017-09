¿Sombrerazos en el camino para la Fiscalía Anticorrupción?

La fecha llegó y se puso muy bueno, en la semana se ventiló la selección y aceptación de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en otras palabras, se seleccionó al grupo de personas que a su vez seleccionará a “otro” grupo de personas de la sociedad civil, y que serán los encargados de traer “checadito” al fiscal anticorrupción y a su equipo de trabajo cuando este ya esté en funciones.

Lo comparto lector mío, porque cuentan que se puso algo intensa la discusión en la cámara, ya que varios diputados nomás no quisieron ver la claridad del asunto, y no dieron su brazo a torcer, para ser más específicos, fueron Doña Gloria Romero y Mariana Bautista del PAN y Efrén Salazar de Morena, los que mejor como Pilatos se lavaron las manos y se abstuvieron de votar fueron del PRD Simey Olvera del PAN (nuevamente) Don Santiago Hernández, 5 diputados que acusaron falta de transparencia y claridad en la selección de este Comité.

Quizá lo que les fato es meter más las manos, estar más interesados en saber cómo fueron seleccionadas estas personas, y al menos saber poquito más del tema, creo que lo dicho por la Diputado Gloria Romero, de que ella voto en contra porque desde su óptica varios de los escogidos no saben nada del tema de corrupción, es sin duda falta de miras y de no entender de manera clara el fin último de este Comité de Participación Ciudadana, su objetivo y el tipo de personas que podían conformarlo.

Lo bueno es que al final la mayoría prevaleció, y así fue como los diputados de los grupos legislativos que conforman la sexagésima tercera legislatura local, por mayoría avalaron el proceso.

Y ni que decir de los que no saben de política, a esos de plano un servidor no los puede tolerar cuando solo critican por criticar, sin conocimiento alguno de cómo se hicieron las cosas. En estos días he escuchado y leído a varios quejarse de este proceso, aduciendo que fue hecho en lo “oscurito” y sin avisar a nadie, nada más lejos de la verdad que esto.

Por eso y de manera breve y didáctica le platico como se llegó a este grupo de 9: primero hubo una convocatoria pública que apareció en el Diario Oficial del Estado y en la página oficial del Congreso de Hidalgo. Segundo: se convocó a instituciones de educación superior de todo el estado y a organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, para que cada quien propusiera a los que consideraba podían formar parte del Comité. Tercero: La Junta de Gobierno del Estado acordó y mostró los requisitos de elegibilidad de estos ciudadanos, que por cierto fueron muchos, concretos y claros, Cuarto: La misma Junta verificó cada uno de estos requisitos de todos los que participaron y seleccionó a los que cumplieron con todo lo pedido. Quinto: El filtro de quienes quedaron fue publicado en la página oficial del Congreso del Estado. Sexto: Esta lista se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado. Séptimo: La Comisión de Transparencia entrevistó a cada una de las personas de ese listado y presentó a la Junta de Gobierno a los candidatos idóneos para el puesto.

Finalmente, la Junta determinó mediante consenso, el listado final de a quienes se propondría, mismo que fue subido al pleno del congreso para su validación.

El camino entonces ni fue corto, ni fue “maiceado”, ni fue sencillo, las cosas se hicieron tal cual como se dijeron y durante todo ese tiempo fue de conocimiento público, por eso antes de criticar, hay que estar enterados o mejor quedarse calladitos y sin opinar, se ven hasta mal.

Quedaron 5 personas propuestas por el medio académico y 4 de las organizaciones de la sociedad civil, le comparto la lista de estos 9 a quienes les tocó la rifa del tigre: De la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Ivonne López, del Colegio del Estado de Hidalgo Miriam Yta y Eduardo Moctezuma, del ITSOEH Thalía Hernández, de la Universidad Politécnica de Pachuca Josué Martínez, del Sabio Roble María de Lourdes Sánchez, de la Fundación de Apoyo Infantil y Juvenil Verónica Reyes y de la COPARMEX Ricardo Rivera Barquín su presidente y su directora general Cinthia Molina.

Se criticó mucho que esta Confederación quedara seleccionada, sobre todo porque a su presidente pasado se le vinculó de manera muy cercana con el actual gobernador Don Omar Fayad, pero y lo vuelo a escribir, fue a su presidente pasado, no al actual.

Lo que me llenó de gusto es ver que quedaron seis mujeres y tres hombres, una mayoría femenina es quien seleccionará a los ciudadanos que nos representarán en este tan esperado Sistema Anticorrupción, seguro estoy que estarán a la altura que se requerirá, así que a partir de ahora lo invito a seguirlos a todos de cerca para no especular de su trabajo, sino por el contrario, a revisarlo a detalle y validar así sus resultados.

Que pase un excelente fin.

