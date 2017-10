¿Ahora sí, una feria para el pueblo?

Varios Estados de nuestra República Mexicana tienen por tradición su llamada “feria del pueblo”, en honor la mayoría de los casos a algún santo patrono, por si no lo sabe, al año se tienen registradas más de 50 fiestas, ferias, y festividades de relevancia regional y nacional, según el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en otras palabras, tenemos “hartas” celebraciones.

Repito, en un inicio como mencioné eran más una cuestión religiosa y no tanto por el catolicismo que hoy impera, sino fueron más bien, creadas para sustituir a las celebraciones de dioses prehispánicos que hacían nuestros ancestros con ofrendas y rituales generalmente de sacrificios, así que los conquistadores al ver estos “horrores”, impusieron otras formas de adoración, e implementaron sus propios santos para sustituir la veneración a estos dioses paganos como el de la lluvia, la abundancia y varios más.

Si hablamos en particular de las ferias de hoy en día, estas, en un sentido amplio de su palabra, son una gran fiesta donde se ofrecen atractivos culturales, artísticos, artesanales, ganaderos y de varios tipos más, dando paso a un proceso para incentivar la participación del comercio de bienes y servicios, y que en la actualidad el éxito de las mismas, depende en proporción directa, del número de visitantes que atrae.

Así podemos hablar de las más famosas como la Feria de San Marcos del meritito “Aguascalientes”, la Feria del Caballo en Texcoco, la Feria de Querétaro, la de León y aunque usted no lo crea y de acuerdo a censos hechos, la Feria de San Francisco de Pachuca Hidalgo.

En efecto, la Feria Pachuca Hidalgo está posicionada ya como la cuarta más importante de México, en gran medida por la gran afluencia de visitantes que recibe año con año, muchos de ellos provenientes de la tercera metrópoli más grande del mundo, la Ciudad de México.

En lo particular decidí visitarla esta semana que recién termina, reconozco que fui con muy bajas expectativas, ya que en los últimos años me había decepcionado este evento, sin embargo y con incredulidad, por lo menos lo que vi ese día me sorprendió de manera muy grata, no creo equivocarme cuando le digo que esta edición de la Feria de San Francisco 2017, es por mucho de las mejores que me ha tocado ver.

Asistí el día martes, me toco buena afluencia y desde que entré encontré una buena logística, el estacionamiento perfectamente señalizado, las taquillas todas funcionando, la revisión policial al pasar el torniquete respetuosa y atenta, vamos, hasta el policía antes de auscultarme me dijo: “Señor procederé a hacer una revisión, por favor colóquese de espaldas y extienda sus brazos”, el “por favor” fue lo que me agrado más, esa “educación” tenía tiempo que no la escuchaba.

Ya adentro, encontrarse con los Arcos del Padre Tembleque como detalle de bienvenida fue un buen toque, y ni qué decir del arreglo que se hizo al pabellón comercial, forrado con las pirámides donde se asientan los Atlantes de Tula, bien hecho también, y aunque por dentro uno se encuentra con la típica mercancía de la que siempre se vende, ahora, la tecnología alcanzó a varios de los ahí ofertantes, muchos locales ofrecían pago con tarjeta de crédito y uno inclusive le facturaba su compra si usted quería.

Lo que más me gustó fue el pabellón artesanal, ya que por primera ocasión en verdad que era eso, un lugar de artesanías características de las diferentes zonas de Hidalgo, triste para mi ver que casi no había por ahí visitantes, pero vale la pena recorrer lo que ofrece nuestro Estado en esos metros cuadrados.

El teatro del pueblo justo a la entrada de la Feria y acondicionado para recibir a los miles y miles que ahí se reunieron; cuando fui toco el turno de cantar al grupo Elefante y aquello estuvo repleto, aquí hago un alto en el camino, si bien el palenque para varios no ha estado a la altura, el teatro del pueblo sí, los artistas invitados por mucho han sido los mejores que esta feria ha tenido, y considero que es el mejor acierto de los organizadores para este año (si bien luego los critico mucho, también cuando hacen bien las cosas se merecen ser reconocidos), la mayoría no puede pagar dos mil o tres mil pesos por ver cantar a un artista, pero por 45 “pesotes” usted puede ahora en esta edición, ver, cantar y bailar con muy buenos grupos y cantantes solistas, a final de cuentas de eso se trata la verbena, de acercar a la gente a espectáculos de bajo costo y alta calidad.

Me retire cerca de la media noche y la seguridad seguía presente, la salida rápida y sin problemas, en fin, que todo lo vivido me dejó al final del día un grato sabor de boca.

Así que, si no ha ido, lo invito a darse una vuelta por ese recinto, no se arrepentirá y puede que hasta se sorprenda, si no le gusta, de todas maneras, pruebe, nada pierde, recuerde que “codearnos con el pueblo” (del cual usted y yo formamos parte), siempre ilustrará.

Que pase un excelente fin.

