¿Ente “chairos” y derivas?

Y pues como se pronosticó en todos los medios de comunicación el primer debate no fue nada nuevo ni revelador, en efecto, fue una batalla de todos contra uno, AMLO al estar en primer lugar de las encuestas fue el centro del ataque de todos los demás candidatos.

Hoy casi una semana después, todos han llegado a la conclusión con base en lo que arrojan las encuestas, que quien gano fue el chico Anaya, y cómo no, si desde siempre se ha sabido que Ricardito para eso del “tiro” verbal es bastante efectivo, y la noche del domingo quedó de manifiesto, la argumentación que hizo estuvo sustentada y fue efectiva. Le valió puntos y de seguir así en los debates venideros, puede que hasta una buena empujada en las preferencias electorales tenga.

Y es que no hay más, por donde se le vea, el del PAN-PRD-MC, es el único que le puede dar contienda real al que va en caballo de hacienda, el cual por cierto pagó factura alta por haber nadado de a “muertito”, Andrés Manuel, no se enganchó, pero ni para bien ni para mal, no atacó, no respondió, no se defendió, pero tampoco argumentó de manera elocuente, la gente al final eso reconoció.

Lo de AMLO era de esperarse, no tenía por qué ensuciarse las manos, va a la cabeza y aunque algunos puntos en intención de voto perdió, aún se encuentra lejos de los demás, pero en los demás encuentros si vuelve con la misma estrategia seguro estoy que a muchos más no les gustará y eso tarde que temprano más caro le puede costar.

De Meade, Margarita y el Bronco, ni la pena vale hablar.

Lo interesante lector mío fue la efervescencia generada entre la gente, sobre todo en las redes sociales a raíz de este debate, ya había comentado en columnas anteriores que la tecnología marcaría estas elecciones de julio próximo y sigo creyendo que así será.

Me preocupa sin embargo la tendencia tan marcada que se está evidenciando de los que votan contra AMLO y lo que “son” de AMLO, esto últimos empezando a ser cada día más estereotipados como “chairos”.

Chairo acá en México y ya dicho desde el año pasado por el Colegio de México, (de manera muy propia) son aquellos que van en contra de la ideología de la derecha, pero que al mismo tiempo no tienen convicción suficiente para defender aquello en lo que creen (la izquierda).

Pero a mi punto de vista y opinión particular, la cosa va más allá, y se centra no en el “chairo”, sino en aquellos que lo critican, están viéndolo ya como alguien necio y cerrado, que no escucha, que no entiende razón y que digan lo que digan, su amor estará con Obrador; si hay de esos lector mío, pero por esos mismos, todos los demás están pagando.

El decir que si uno esta con el candidato puntero, es un ignorante, es alguien del pueblo, es pues “jodido”, y que está entregando su voto por desprecio al sistema y no por otra cosa, es casi clasista y peligroso.

No podemos generalizar, ya que en esa generalización estamos segmentando de manera indiscriminada, y es como decir que quien es López Obradorista, es el que va contracorriente a lo establecido por el sistema y la política actual.

De seguir así y dada nuestra idiosincrasia, no será extraño que el término se quede aún después del 1 de julio y se comience a extrapolar a todos los demás ámbitos de comportamiento de nuestra sociedad.

Mientras tanto y como diría la canción de Fernando Delgadillo, los chairos andan en derivas moviendo su nave bogando hacia el cambio que tanto anhelan.

Que pase un excelente fin.

