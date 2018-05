No hay serenata, desayuno a la cama, comida en el restaurante favorito o carne asada en casa; no hay ramo de flores o electrodoméstico envuelto en papel de colores. Para ellas, el 10 de mayo ya no es sinónimo de fiesta. ¿Cómo se celebra un Día de las Madres cuando no están los hijos?

Ellas Marchan; se reúnen y caminan bajo el sol con sus recuerdos a cuestas, las fotos de sus hijos cosidas a la ropa, pañuelos bordados con sus nombres, con la garganta llena de consignas y la pregunta de siempre: ¿Dónde están?

Ellas Exigen; encuentran en el dolor el momento para exigir que las leyes se cumplan; que los organismos encargados de las víctimas operen más allá del membrete y los nombramientos, que existan fiscalías autónomas que se encarguen de la búsqueda de las personas desaparecidas.

Ellas Buscan; un hallazgo de un fosa común es un oportunidad, se arman con protectores solares, palas, picos y su esperanza de encontrar una pista que les lleve a encontrar el paradero de sus hijos.

Ellas Denuncian; levantan su voz a la inacción de las autoridades, proponen reformas a la ley, hablan con periodistas, responden a las preguntas de los investigadores, van a conferencias, escriben libros.

Ellas Aprenden; estudian, se preparan, analizan los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos.

Ellas se Solidarizan; acuden a respaldar a los periodistas violentados, a los grupos indígenas desplazados, al colectivo LGBT discriminado. Se involucran en causas sociales.

Nos hemos acostumbrado a su presencia, sus actos y sus justos reclamos, como si fuera normal, pero no lo es. Nadie se hace responsable, no obtienen respuestas concretas o líneas de acción.

Esta semana que todos los políticos dirigirán sus mensajes y discursos hacia las madres, ojalá que estas madres coraje no se les olviden. Ojalá que para ellas también tengan palabras y propuestas.

*Para Amada Puente y Lety Hidalgo. Con mi admiración y respeto a las mamás de Fundenl y Amores.

Twitter: @dameluna