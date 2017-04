¿Dónde quedó la grandeza?

La alianza entre Fernando Elizondo Barragán y Jaime Rodríguez Calderón terminó el pasado viernes 7 de marzo, cuando el ex panista anunció que “por motivos personales” dejaba su cargo en el gobierno independiente.

De golpe, algunos señalaron que sin él, la “autoridad moral” que tenía la administración del Bronco se venía abajo, la pregunta es si alguna vez la tuvo.

Elizondo Barragán ha renunciado a todo lo que se ha propuesto cuando los resultados no han sido lo que él quería. El PAN le dio oportunidad de ser su candidato a la gubernatura en 2009 y perdió. Cuando se dio cuenta que no iba a obtener una nueva posibilidad en 2015, dejó su militancia y luego de coquetear con el esquema independiente, decidió abanderar a Movimiento Ciudadano.

Cuando los números en MC no le favorecían, muy pocos días antes de la jornada electoral, abdicó y firmó la llamada “Alianza por la Grandeza de Nuevo León”; esperaba quizá cogobernar el estado, pero no contaba con que el equipo de Rodríguez Calderón no lo dejaría.

Un gabinete dividido, en donde incluso se contradecían en las declaraciones sobre temas relevantes como el cobro de impuestos. Su presencia en el gobierno se fue desdibujando desde los primeros 6 meses hasta hacerse casi invisible, y eso que le crearon un órgano de dirección, la ley se cambió para cumplir la citada alianza, pero los planes no se pudieron concretar y de nueva cuenta, una renuncia.

Ahora dice que las elecciones de 2018 también tuvieron que ver en su dimisión. Nuevamente nos encontramos en un escenario en donde las proyecciones no fueron las esperadas y la solución es bajarse del barco.

¿Eso es tener autoridad moral? ¿Es ese el “cerebro” de una operación que iba a cambiar el rumbo del estado? Cuando un civil emprende un proyecto personal y no funciona, admitir el error y dejarlo parece una cosa sensata, pero no es lo mismo cuando el compromiso es con miles de ciudadanos… A menos que gobernar sea un proyecto personal y no colectivo.

