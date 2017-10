Siete días de impunidad

Apenas este mes comenzó la colecta de respaldo ciudadano para candidatos independientes y ya saltaron dos casos del uso del aparato estatal con estos fines: los anuncios de Jaime Rodríguez Calderón en el sistema de comunicación interno de Metrorrey, y las denuncias contra Raúl González El Matemático por pedir a sus empleados en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte que le ayuden a conseguir las firmas.

En el primer caso, el mandatario se aventó la bravuconada de decir que “iba a anunciar donde le diera la gana”, para finalmente terminar cediendo y retirando los anuncios; además defiende a su ex colaborador diciendo que se citó a las personas fuera de los recintos laborales y que el apoyo era ciento por ciento voluntario.

Por otro lado, en Cadereyta el alcalde Santiago Preciado Robles gasta poco más de 2 millones y medio de pesos en encuestas electorales con cargo al erario, una cantidad ridículamente alta si se toma en cuenta que se trata casi de un 10 por ciento del presupuesto anual del municipio

En estos casos se insistió en no estar incumpliendo la ley, y tristemente el presidente de la Comisión Estatal Electoral les da la razón este lunes al afirmar que no pueden hacer nada porque no son tiempos electorales.

Legalmente el año electoral inicia el próximo lunes 6 de noviembre y hasta entonces el organismo público local electoral nada puede hacer si no hay una denuncia de por medio.

Mario Alberto Garza dio a conocer que la Comisión Estatal Electoral no revisará los actos anticipados de precampaña y de campaña, ya que se desecharon los lineamientos del Instituto Nacional Electoral conocidos como “cancha pareja” que prohibía cualquier actividad de proselitismo desde el 8 de septiembre.

La situación se solucionaría si alguien presentara una denuncia, pero extrañamente ningún partido lo ha hecho. Y no es que a partir del otro lunes se vayan a ceñir a las reglas, solo buscarán no hacer tan evidentes sus infracciones, y confiarán en que a la gente se le olvide y le siga dando el voto.

