Los evangélicos y el gobierno

Para nadie es un secreto que la comunidad evangélica es la organización religiosa de mayor crecimiento en el país y Nuevo León no es la excepción.

En marzo de este año, Claudio Ramírez Martínez, coordinador de Asuntos Religiosos en la entidad, precisó que la denominación evangélica es la que más ha crecido en la última década, al calcular que pasó del 10 u 11 al 16 por ciento.

Pero el crecimiento de las iglesias y su cercanía al poder se vio desde 2014, cuando en distintos eventos alcaldes del área metropolitana realizaron una ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a Jesucristo, entre ellos Margarita Arellanes, Jesús Hernández (actual subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación en Monterrey) y el priista César Garza Villarreal.

Detrás de estos eventos destacó la presencia de congregaciones religiosas, y una vez que pasó la sorpresa inicial, y la polémica sobre la separación Iglesia y Estado, todo pareció quedar de lado.

Sin embargo hace apenas unos días el gobernador Jaime Rodríguez Calderón terminó uno de sus eventos públicos con una gran alabanza a Dios, más tarde explicó ante los medios de comunicación:

“Los gobernantes todos tenemos una creencia pero estamos limitados por la ley a expresarlo, tengo fe en Dios, cuando tengo un problema volteo a ver a Dios y cuando tengo una generosidad le agradezco.

“A eso me refería, que la sociedad cree o tiene una fe, no la separemos de la acción del gobierno, no quiere decir que tengamos que modificar la ley, el tabú ese idiota que dije, uno se inhibe”, señaló.

En el citado evento estaba presente también la subsecretaria de Prevención del Delito, Mónica Griselda Garza Candia, ex funcionaria del municipio de Monterrey y quien hace 3 años organizó aquella entrega de llaves a Jesucristo por parte de los ex alcaldes metropolitanos.

El “coqueteo” del gobernador con estos grupos religiosos resulta evidente, más ahora que prepara su candidatura a la Presidencia, sin embargo, Jaime Rodríguez Calderón va más allá, no solo entrega “las llaves”, también entrega puestos públicos.

Twitter: @dameluna