Tres semanas son las que le restan a Carlos Emilio Arenas Bátiz como presidente del Tribunal Superior de Justicia, hacia el 2 de agosto debe rendir su segundo informe de actividades y posteriormente se elegirá al nuevo titular del Poder Judicial.

Quizá por eso no le pareció “descabellado” meterse en materia electoral, a pesar de que en nuestro país hay un órgano jurisdiccional que trata exclusivamente este tema. Los términos en que el presidente del TSJ se expresa para explicar su resolución tienden a la duda.

Cuando el Tribunal Estatal Electoral ordenó al Gobierno del Estado publicar las reformas a la Ley Electoral, Arenas Bátiz, de mutuo propio y sin una sesión en pleno, determinó que este órgano se había excedido y detuvo la publicación de la ley.

A pregunta expresa de mi compañero Orlando Maldonado, la autoridad judicial dijo: “En el caso concreto, decía la parte actora, que si bien el tema que había resuelto el Tribunal Electoral es formalmente electoral, no es materialmente electoral porque se refiere al control jurisdiccional sobre el proceso legislativo.

“No lo digo yo, lo dice la actora, y no es tan descabellado, o sea hace general la idea de que la improcedencia no es tan evidente o fuera de duda y la ley lo que dice es que cuando no haya causa manifiesta de improcedencia, debe admitirse la controversia”, dijo.

El Gobierno del Estado no tiene facultades para vetar la Ley Electoral pero desde el primer momento dijo que no la publicaría, arremetió contra los diputados como lo viene haciendo hace casi dos años y ahora además sumó al Poder Judicial de su lado, y ahora sí la balanza de poderes se rompió.

Llama la atención que Arenas Bátiz se “aviente” a intervenir en el ya conocido conflicto entre el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado a solo unos días de dejar el cargo, cuando en teoría debería estar preparando su informe y enfrascado en la sucesión.

Será la primera vez que este Gobierno Estatal presencie un cambio de mandos en el Poder Judicial, ¿será por eso?

