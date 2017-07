Menos grilla y más políticos

Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. (Miguel Delives)

Políticos en Coahuila y Durango mueven sus piezas por demostrar su liderazgo e influencia sobre sus partidos, militancia, estructuras, bases o como le queramos llamar a quienes participan, intervienen y hacen política.

Algunos asesorados y otros solo con la creatividad que les da la ocurrencia mandan mensajes para ser tomados en cuenta. Lo importante es estar para el 2018 donde pareciera que solo con alzar la mano, se sentirán incluidos más allá de trayectorias y méritos para dirigir un país, gobernar una entidad o municipio, aspirar al Senado o al Congreso de la Unión, o simplemente estar dentro de la jugada. Fuera de la política son funcionalmente inútiles.

Toda la vida han vivido del erario y no saben otra cosa que hacer, pues estar fuera del presupuesto es vivir en el error. Con un poco de suerte (la misma con la que el burro tocó la flauta), se vuelven los ungidos aunque pierdan elecciones o no tengan experiencia, capacidades y competencias; que al cabo en este país para ser político no se necesita nada o casi nada.

Sin embargo, lo que necesita la política es de verdaderos políticos y no oportunistas y advenedizos. Hombres y mujeres con verdadero liderazgo que generen confianza a la sociedad y sobre todo certidumbre, la misma que genera certeza con base en trayectorias de servicio y resultados. Nadie evalúa a nuestros políticos salvo ellos mismos de manera miope y sesgada.

Ante los proyectos políticos que se renuevan en la Laguna, es deseable que se replanteen la urgencia de encontrar la certidumbre para generar mejores condiciones de gobernabilidad y de bienestar social, crecimiento y desarrollo económico; para quienes empiezan a gestar nuevos proyectos (sin la influencia virulenta de los lidercillos de pacotilla, de esos que el chisme y la grilla son su modus operandi) habría que recordarles que el modelo fue agotado. Son los resultados los que cuentan, lo demás es grilla y se necesita, más política.





