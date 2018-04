En ácido, cualquiera “por equivocación” podría acabar en manos del narco. Hoy son Javier Salomón Aceves, Marco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz, pero ayer fueron 43 estudiantes desaparecidos, mañana una mujer privada de su libertad para después ser asesinada y así serán otros tantos más que no llegan a casa; y en México simplemente no seguirá pasando nada. ¿En qué momento se volvió tan normal leer desaparecidos, asesinados y diluidos? ¡Ya basta!

Y es que no es el año, no es un gobierno, no es sólo una época. Pareciera que las estadísticas sólo nos han hecho partícipes en saber cuál gobierno ha sido más violento e inseguro que el otro; nos empeñamos en ponerle fecha a la “guerra contra el crimen”, a la actual administración que no ha sabido cómo generar estrategias sociales que detengan esta masacre, que la participación del Ejército y la Policía no han sido de las más correctas decisiones para contrarrestar lo que está sucediendo. ¡Ya basta!

El reto representa una severa confrontación para crear un nuevo sistema que garantice lo que todos anhelamos desde hace mucho tiempo: Seguridad.

Que titulares como: “Cada dos horas desaparece una persona en México” no nos quiten más el sueño, que la impotencia sea el sentimiento más recurrente o que simplemente sea unos más de todos aquellos que leemos día con día en la prensa.

¡Ya basta!

La normalidad del crimen ha sido nuestro peor vicio como personas. El cáncer de quedarnos paralizados y dejar que siga fluyendo ríos de sangre, de no ponerles nombre, ni apellido, de dejarlos en un montón de sumas y estadísticas. Se trata de exigir acciones que garanticen la seguridad de la ciudadanía ¡Nuestra seguridad!

¡Ya basta!

No sólo los jóvenes, sino todos debemos tener la seguridad de estar en paz y no sentirnos con la preocupación de estar en el lugar y momento equivocados; tener la certeza de que podemos vivir con la mayor dignidad posible y que hechos como estos no queden impunes. ¡Ya basta!.





@cuahtecarmona