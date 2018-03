Semana Santa

Estos días donde todos, o casi todos (incluyendo ateos), reciben los beneficios del calendario gregoriano, nos abre la puerta para recordar la vida de Jesucristo en diversas esferas. Desde el interesantísimo pasaje de la traición de Judas en una comunidad política (apóstoles), hasta la resurrección donde Jesús vence a la muerte y a los “hijos de puta” diría el Maestro Marcelino Cereijido respecto a quienes practican el mal.

Sin embargo, más allá de las injusticias y de la decadencia que hoy vivimos como sociedad (como también en la de Cristo con sus respectivas traiciones y calamidades en su comunidad con hijos de meretrices), debemos pugnar porque la espiritualidad que podamos aspirar del tiempo litúrgico que hoy comienza, nos ayude a combatir el mal desde la raíz, es decir desde la sociedad y desde el núcleo familiar.

Estoy convencido que la política debe tener una carga espiritual que se traduzca en el bien, en el ayudar al prójimo sin distingo y de manera desinteresada con programas sociales que beneficien y no que jodan al ciudadano/prójimo. No importa que el misticismo provenga del budismo, islam o el yoga tan de moda. No más agua por quimioterapia…

Pero la política no lo puede hacer todo, está en nosotros como comunidad construir ciudadanía que invoque los valores primigenios en los cuales se han fundado las religiones monoteístas que se traducen en servir al prójimo y prestarle ayuda cuando se solicite, es decir, hacer comunidad donde todos podamos interesarnos por todos en un espacio llamado ciudad, barrio, colonia.

Hago votos porque en estas fechas se abra la oportunidad para la reflexión y el balance, aprovechar el momento para replantear nuestra misión y función social en un espacio donde a veces todo parece obscuro y donde se propague, la esperanza de que el bien vence al mal, como Cristo venció a la muerte.







@cuauhtecarmona