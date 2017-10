Pobres priistas laguneros de Durango que tienen que soportar los agravios de Enrique Benítez líder estatal del PRI, cuando minimiza los resultados de la Comarca Lagunera y no realiza un “mea culpa” del desastre electoral pero desde la capital. El triunfo de Rosas Aispuro hay que decirlo se lo debe en gran medida al apoyo del PRD y a la buena estrategia de coalición que a los priistas afortunadamente les faltó, sin mencionar la corrupción y la falta de resultados en nuestro Chiapas del Norte.

Habría que recordarle a Benítez que el PRI en Durango elección tras elección en su votación, ha disminuido enormemente. Según la estadística de la elección de Armando del Castillo Franco (ya llovió), a la pasada (2016), la votación del PRI ha descendido en un 49 % donde Gómez Palacio siempre fue el bastión que les dio los votos para gobernar. Afortunadamente en Durango, todo perdieron y fue la balanza para que entrara la alternancia.

También habría que recordarle que los votos del PRI en la Comarca Lagunera sumaron más de 114 mil votos y que sólo el PRI en la región sin partidos coaligados obtuvo más de 109 mil sufragios. El PRI en la Comarca representa el 35 % de las preferencias del partido en todo el estado aunque a este señor se le haga poca cosa.

Recordarle por último que el PRI de la elección del 2010 a la pasada solo incrementó su voto en la ridícula cifra de 0.90 y el PAN junto con el PRD en casi 19 por ciento. De tal forma que los culpables de la derrota del PRI en Durango son otros. El PAN-PRD por casi 50 mil votos superó al PRI en la capital, los mismos que la militancia gomezpalatina superó pero a favor del PRI en Gómez y Lerdo.

Pareciera que hablo en favor del tricolor pero al escuchar las declaraciones de Benítez, salgo en defensa de mis amigos priistas de la tierra que me vio nacer y de la cual me siento orgulloso, salvo de los gobiernos priistas emanados de la capital y de políticos tan faltos de prudencia y oficio donde no es justo que padezcan su enfermedad.





@cuauhtecarmona