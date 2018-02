Juan Cuitlahuac

Hay políticos que están cambiando las formas de participar en la arena electoral y me refiero en específico a mi coterráneo Juan Cuitláhuac Ávalos (aunque no use el Cuitláhuac), que abandonó el PRI por encontrar en ese instituto político, una plataforma construida a base de mentiras y engaños.



Que un político niegue sus aspiraciones reales con aquella frase obtusa de: “lo que diga mi partido”, es el eufemismo más idiota que un político puede emplear cuando se le pregunta su destino político.

Como si los partidos tuvieran un tipo megáfono u oráculo que entre sueños o de manera inspiracional activa una voz angelical y melodiosa que dice a los consentidos: “tú eres el elegido, tú estás llamado y cualquier voz inspiradora como cuando Abraham escuchaba en el desierto”.



Bien por aquellos políticos que desenmascaran a sus partidos de forma argumentada.

La comunicación política actual abre el debate a la transparencia. Quienes se oponen en los hechos se yuxtaponen a los políticos que con valor y decisión enfrentan al autoritarismo rancio como el que ejercen algunos políticos del PRI.



Ocultar la verdad es la manera más sutil de mentir y esto los convierte en verdaderos farsantes de la transparencia y pluralidad. Discursos tautológicos de quienes siguen despreciando a la Comarca Lagunera les cobrará los costos de la valentía y congruencia de quienes han construido en el trabajo de campo, su mayor capital político.



Los tiempos de la espera ciega en política deben cambiar. Quienes están en la arena política deben afrontar los costos, los mismos que despiertan a la reflexión contra los dedazos o iluminados por la estupidez del a cerrazón.



Por último, tuve que recordar el significado del nombre de Cuitláhuac que significa: “estar al cargo de algo”, sin duda mi amigo de mocedades tendrá el “cargo” de demostrar que, en política las personas son más importantes que una camarilla de enfermos de poder…







ckarmona@yahoo.com.mx