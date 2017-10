De Bronco a Chapulín

“El chapulineo es inmoral, no puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado”, tuiteaba Jaime Rodríguez el “Bronco” en febrero del 2015. Que rápido se le olvidó al Gobernador de Nuevo León el valor de la congruencia y la memoria. Sin embargo, en el otoño el oportunismo político electoral le afloró con prestancia singular, con la misma distinción que le permite hablar arrebatado, sin orden y con ligereza. Recuerdo: “A las niñas gordas no las quiere nadie”.

Por eso me parece mentiroso, incongruente e irresponsable si está buscando cumplir con los trámites burocráticos y pedir licencia a su cargo (elegido por seis años), con el argumento eufemístico que lo hará siempre y cuando le den “permiso”.

La autorización consiste en juntar (y comprar), cientos de miles de firmas como lo hizo para ser candidato a gobernador independiente.

La licencia del Bronco que vemos venir obedece a una estrategia “paranormal” que no abona a la democracia sucesoria para echar al PRI de los pinos, cuando lo que buscan los tricolores es fragmentar y darle oxígeno a la frase “divide y vencerás”, donde el objetivo es indisponernos los unos con los otros sobre todo, con aquellos que estamos convencidos que el regreso del PRI fue un retroceso.

¿El Bronco entonces se convirtió en Chapulín? Sin duda y el problema es de fondo y de forma y hasta filosófico idealista frente a la realidad pragmática de la política electoral o electorera que no tiene nada que ver con el idealismo democrático en el sentido meramente político del humanismo que ve en la naturaleza social del hombre, la raíz y fuente del poder político a través del bien común.

El problema aquí es de oportunismo, de acceder al Poder sin un sentido y propuesta de largo plazo.

Brincar de un lado a otro, total si la raza te pone, la raza te quita. Pobres coterráneos norteños que confiaron en el Bronco y los deja colgados incumpliendo el término para el cual fue elegido.

El mandato que el pueblo de Nuevo León le otorgó al Bronco está en suspenso. Si en verdad fuera a “referéndum” el permiso, en sentido estricto sería a la población en general (más allá de la recolección de firmas y del meticuloso proceso de movilización), que le dará según él, la legitimidad para pedir licencia, de Bronco a Chapulín.







