Bandera al revés: ¿Nadie se dio cuenta?

El ser humano es un animal de signos y simbólico en la antropología filosófica y esta afirmación por mucho, constituye una reflexión antropológica de que, en toda convivencia social, en el simbolismo las sociedades encuentran el centro de la comunicación, incluyendo el silencio.

Nunca tanto los silencios significaron tanto. En una conversación a través de WhatsApp(por poner un ejemplo), cuando nos dejan en visto a muchos les provoca neurosis y, cada quien con sus conversaciones personales.

Y uno de los mayores símbolos que tiene una nación es su bandera. Quienes tenemos un amor y respeto a los simbolismos de la patria (signos), el pasado 24 una vez más nuestro lábaro patrio tuvo fiesta. El año pasado celebramos el día de la bandera viéndola desgarrada, la semana pasada siendo izada al revés. ¿Fue un evento sincrónico? Me resulta francamente difícil entender lo causal de lo acausal…

Pero no es mi intención hablar sobre nuestro estandarte nacional como símbolo que condensa el proceso de nuestra constitución histórica y el sentimiento asociado a la idea de nacionalidad por entrar en tema, sino una reflexión sobre lo acontecido el pasado 24 de febrero donde vimos colocar de manera al revés a nuestra bandera nacional.

Tengo que confesar que a veces exagero en mis reflexiones, quizás, por una neurosis natural producto de la herencia genética familiar. La misma que me vuelve hiperbólico con ciertos temas en los cuales no encuentro lógica, como el del pasado día 24 pues crecí con la idea que los militares no se equivocan. De todo esto cociné en mi hipotálamo una pregunta madre que el ejército debiera responder:

¿Nadie se dio cuenta?

Claro que sí, sobre todo aquellos que quisieron mandar un mensaje a través del silencio como símbolo lingüístico, como aquellos que dejan visto los mensajes en el WhatsApp y después te dicen que no se dieron cuenta…





@cuauhtecarmona