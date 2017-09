Hay tragedias que sí se pueden prevenir

Un 19 de septiembre volvió a marcar a México. Nuestro país llora sus muertos, pero también muestra su enorme fortaleza y su unidad ante la tragedia. Es momento de ayudar. También hay que reflexionar.

En el sur de Tamaulipas habitamos una región privilegiada. No es zona sísmica, aunque sí de huracanes, pero no nos han impactado en los últimos años. No por ello debemos confiarnos o “encomendarnos a los marcianos”.

No es un tema de extraterrestres, es un tema para el que debemos estar preparados. Nada garantiza que jamás volvamos a sufrir el embate de un huracán como el Hilda.

Menos ahora que está roto el cordón litoral, tema icónico en la zona en materia de omisión, indolencia y opacidad gubernamental.

A estas alturas, debería haber un avance tangible de su reconstrucción. Hay 20 mil familias de Altamira y Madero en alto riesgo de inundación extrema.

En respuesta al Movimiento Ciudadano “Dr. Ricardo Guerrero” AC, en 2010 el entonces diputado federal José Rábago consiguió 6 millones de pesos para actualizar un estudio del grado de erosión y determinar las obras que se requerían.

Hizo el estudio el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria y Marítima (Cidiport); con esa información se diseñaría el proyecto ejecutivo, y a su vez sería llevado a Hacienda para registrarlo y asignarle recursos a través de la Administración Portuaria Integral de Altamira.

Transcurrieron siete años. ¿Qué pasó en este lapso?

El pasado miércoles el ahora secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) Gilberto Estrella reconoce: el cordón litoral ya se rompió. También dijo que no había recursos para su reparación.

Sin embargo, ayer jueves se anunció que API Altamira destinaría 500 millones para remediar la erosión. Excelente noticia, se espera que se apliquen y no sea una solución a medias.

De entrada, se advirtió que es una primera etapa, con duración de cinco años. Que ya tienen los recursos, pero esperan que Hacienda haga su validación.

Ojalá vaya en serio. En 2014 el titular de API, José Carlos Rodríguez Montemayor, me informó que la restauración del cordón litoral estaba en su agenda y que gestionaban el fondeo para actualizar el diagnóstico y detener la erosión.

El cordón litoral es un cúmulo de tierra que separa el agua dulce del agua salada de la playa, y evita que el agua de mar ingrese a la costa. En agosto pasado, Sergio Jiménez, asesor del Ayuntamiento y director de Cidiport, dijo que se han perdido dunas costeras en una extensión de 180 hectáreas.

Ciudadanos Conscientes en Acción por México, ONG que encabeza Alfonso Amieva, advierten que el mar pronto no podría ser contenido. La naturaleza sigue dando muestra de su fuerza devastadora. Sin ser catastróficos, ojalá las soluciones lleguen antes que las familias tengan el agua hasta el cuello.