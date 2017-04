Ha sido un arranque complicado. Si bien los males heredados no se resuelven de la noche a la mañana, quizá sea momento de que nuestras autoridades comiencen a hacer los ajustes necesarios.

A seis meses de que en Tamaulipas ya no gobierna el PRI, las condiciones de seguridad no han mejorado.

Incluso, hay quien considera que la situación está peor; los delincuentes se han descarado y los robos y asaltos están incontrolables.

Ya no solo atracan comercios y bancos, irrumpen a la salida de las escuelas, en restaurantes, cines, tiendas departamentales y de autoservicio... y ni se diga en el transporte público. En la zona centro de Tampico, de día, de noche, solo o acompañado, nadie está seguro.

No hay estrategia de seguridad, no hay ni policías y está claro que la Federación no tiene en su agenda venir a ayudar a resolver los problemas de inseguridad que padece la entidad.

Tamaulipas es el segundo estado con la peor tasa de policías por habitante; el primero es Veracruz. De las carreteras ni se ocupan. ¿Y la policía interestatal? Se olvidó el blindaje a los límites con el estado de Veracruz.

Ya nadie habla del Fondo Metropolitano ni de hacer región. No se ha sabido de algún encuentro entre los gobernadores de Tamaulipas y Veracruz. No se reúnen los alcaldes del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para ver problemáticas en común.

No hay acuerdos ni entre los de esta zona conurbada. Se ven esfuerzos de cada quién por su lado. Seis meses es poco tiempo, cierto; pero hay señales que se hacen necesarias. Y no se ven por ningún lado.

En el Congreso del Estado, los diputados locales se hicieron diminutos al reconocer que habían aprobado la llamada “ley mordaza” sin leerla. Unos legisladores que no advierten cuando reciben una reforma contraria al derecho constitucional de la libertad de expresión, no es exactamente el cambio que la ciudadanía estaba esperando. La buena noticia es que el gobernador haya dado reversa, ¿pero qué necesidad de exponerlo de ese modo? Ahora tendrá que revisar personalmente, letra por letra, cada documento que le pase su equipo, antes de firmarlo y enviarlo al Legislativo.

El tema es delicado. ¿No puede confiar en nadie? Le urgen a ambos Poderes buenos asesores.

El combate a la corrupción es otro foco rojo. Mientras en otros estados (que también estrenaron gobierno de alternancia tras los comicios del 5 de junio) se han iniciado acciones legales contra antecesores y evidenciado sus manejos; en el Estado, todavía no.

Seis meses es apenas el principio, pero en el caso de alcaldes y diputados el tiempo es oro para dar resultados, considerando que los primeros van por la reelección y los segundos también buscan ser postulados. El 1 de julio del próximo año es la elección. El caso es que unos y otros andan en precampaña desde el momento que asumieron, el pasado 1 de octubre.