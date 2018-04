Siempre di la cara, asegura Osorio Chong

El exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong regresó a Tamaulipas sin sentir culpa alguna por la estrategia de seguridad que por lo menos en el norte y centro del estado se puede considerar fallida.

El ahora candidato plurinominal al Senado de la República argumentó que al estado no se le escatimaron recursos en la lucha contra el crimen, e incluso señaló que ni él cuando fue gobernador de Hidalgo recibió tanto apoyo.

La presencia de una madre de familia que busca a su esposo y a su hijo desaparecidos desde hace ocho años fue una muestra, en el foro de ayer, de la pesadilla que han vivido familias tamaulipecas en la última década.

El también coordinador de los candidatos del PRI al Senado de la República, aseguró:

“En Tamaulipas siempre estuve dando la cara, nunca me escondí de la responsabilidad, nunca eché culpas, siempre dimos apoyo al estado, con el gobierno anterior y con éste, hicimos lo que nos tocaba, detuvimos a los más importantes delincuentes”.

Criticó, sin decir nombres, a quienes avientan culpas y no asumen su propia responsabilidad.

“¿Entonces para qué fueron electos? ¿para venir a decir, allá tienen la culpa?”, cuestionó.

E insistió:

“Si yo me presento ante ustedes para ser una autoridad, tengo la obligación de cumplir y no estar echando culpas o quejarse de insuficiencia de recursos, si no, ¿para eso quise ser autoridad?”

Reconoció que Tamaulipas es un estado que tiene todo para desarrollarse, pero se ha estancado debido a la inseguridad, misma que tampoco permite hogares felices.

“No solo se ha estancado el desarrollo, se ha estancado nuestra libertad, nuestra tranquilidad, la posibilidad de ser felices en los hogares a partir de saber que estamos seguros”.

Pide que en lugar de echar culpas, se finquen responsabilidades contra los servidores públicos que no cumplan con su deber.

Osorio Chong desestimó el complicado momento que vive el priismo tamaulipeco, sin recursos para hacer campañas, con militantes que se han ido, el intenso activismo del PAN gobierno, el avance de Morena y las encuestas que no les favorecen.

Ante el abandono que los priistas han tenido del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que él se comprometió a visitar a la clase priista estatal cuantas veces sea necesario.

Insistió en que el PRI está fuerte, organizado y cohesionado.

“Voy a venir aquí cuantas veces sea necesario”, dijo.