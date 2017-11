Cuando Geño le dijo NO a Magda

Ahora que Eugenio Hernández Flores está en desgracia, en vías de ser extraditado a Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia de aquél país, se recuerdan una y mil anécdotas de su ejercicio del poder, como cuando sacó a Magda Peraza del juego por la alcaldía de Tampico .

En una entrevista en el año 2010, ella dijo:

“Recibí una respuesta negativa a la solicitud de considerar mi persona para la candidatura (del PRI) a la alcaldía. Me llaman para decirme que no seré yo postulada y que me sume a otro. Ahí manifiesto al gobernador (Eugenio Hernández Flores) que esta ocasión yo no estaba dispuesta y prefería dejar hasta ahí mi carrera política, porque si trabajaba para otro sentía que estaría yo misma faltándome el respeto, no fue fácil tomar la decisión y el resto ustedes lo saben”.

Geño le negó la candidatura a la maestra, porque él quería hacer alcalde a Miguel Manzur.

En ese último año del sexenio geñista, el PRI postuló a Manzur Nader, sin embargo la profesora, perdiendo ganó, porque el PAN le abrió la puerta y llegó a la alcaldía bajo sus siglas (2011-2013).

Los panistas, panistas, panistas, se resistían a un candidato externo al partido, pero las voces inconformes no tuvieron eco. Poco a poco se fueron diluyendo.

No tuvieron de otra.

Luego de terminar su administración, en mayo de 2014 Magda se integra al gobierno priista de Egidio Torre Cantú, como subsecretaria de Vinculación para la Gestión y Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En 2015 participa activamente en la campaña de la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente a la diputación federal y ganan. Por el PAN la jugaba María Elena Figueroa.

Y al año siguiente, 2016, Magda de nuevo quería buscar el gobierno municipal.

Dicen que fue entonces cuando Eugenio Hernández Flores salda su deuda con ella.

El exgobernador habría hecho que el Partido Verde Ecologista de México la postulara, en coalición con el PRI y Panal, imponiéndose nuevamente en la votación.

Y es que Hernández Flores nunca dejó de tener cierta influencia en la toma de decisiones políticas.

El año pasado causó sorpresa el voto cruzado, ella ganó la alcaldía, pero el PAN se impuso en gubernatura y diputaciones locales.

¿Qué sucedió?

Quiere ahora la reelección para 2018.

Tiene en contra un gobierno con colores distintos y que buena parte de la sociedad rechaza lo que huele a tricolor.

Es probable se enfrente a un excompañero de partido y de dolor, Eduardo Hernández Chavarría, quien también fue echo a un lado cuando quiso ser candidato.

El resto de la historia está por escribirse.