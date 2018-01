Anaya y Andrés Manuel en Tampico

Llega al sur de Tamaulipas la pasarela de presidenciables.

El precandidato de la Alianza por México al Frente viene esta tarde a una reunión en el Posada de Tampico, mientras el de la coalición Juntos Haremos Historia estará el sábado en la Laguna del Carpintero.

Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador.

¿De qué cuero saldrán más correas?

Estamos en precampañas. Sus mensajes deben dirigirse a la militancia, pero las bondades de nuestras leyes no les impiden ser escuchados más allá de sus correligionarios.

Tampico ha sido territorio hostil para la izquierda y una ciudad emblemática en la historia de Acción Nacional.

Pero en este nuevo escenario, Anaya viene postulado por la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; estos dos últimos intentaron sin éxito descarrilar el proyecto tamaulipeco de los vientos de cambio en 2016.

López Obrador viene a su vez abanderado por su Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social; mezcla, esta última, que no comprenden ni allegados al tabasqueño.

¿Y José Antonio Meade?

Parece que Tamaulipas dejó de existir en el mapa del priismo nacional.

DOS CONSEJOS PERREDISTAS

Ayer hubo dos consejos perredistas en un solo día.

Tras el primero salieron a decir que la alianza local con el PAN y Movimiento Ciudadano había sido aprobada.

Por la tarde-noche, Cuitláhuac Ortega, consejero nacional, tachó de inválido el acuerdo pues fue tomado sin la presencia de la mesa directiva.

Seguía pendiente la firma del convenio.

Mante, tierra del secretario General de Gobierno César Verástegui, fue uno de los municipios donde la alianza se estaba complicando.

El segundo consejo aprobó una comisión para acordar y firmar el convenio de coalición; pero los términos seguían atorándolo.

La coalición es para 23 municipios.

Acción Nacional pactó hasta con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para algunos ayuntamientos.

El PRD apenas el lunes se sentó a dialogar con el PAN, pero no se llegaron a acuerdos. Los azules ofrecen 14 regidores amarillos, pero no dicen en qué posiciones de las planillas, y la dirigencia azteca no quiere firmar un cheque en blanco.

Hasta anoche no había nada firmado todavía. La dirigencia perredista se dice dispuesta.

Les ofrecen dos regidurías en Tampico, Madero y Altamira. 1 en Reynosa, Victoria, Nuevo Laredo, Abasolo, Soto La Marina, Río Bravo e Hidalgo.

La Coalición por Tamaulipas al Frente está muy próxima a formalizarse.