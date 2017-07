¿Nos hemos acostumbrado a la violencia?

Entre los años 2010-2013, la mayor parte de los tamaulipecos nos recluimos en nuestros hogares, a raíz de la violencia existente, sobre todo los residentes en Ciudad Victoria y Matamoros. Viajar hacia estas localidades era por demás arriesgado. El descubrimiento de las fosas comunes de 76 migrantes en San Fernando, y luego de más personas, alcanzando los 279 cadáveres en 2011, asombró a todo el país y al mundo. De las muertes se exaltó el caso de los migrantes centroamericanos, pero poco se mencionó a los migrantes mexicanos o bien a los que vinieron a hacer negocios o a visitar a sus familias a las ciudades tamaulipecas fronterizas y que nunca llegaron a su destino. El gobierno tamaulipeco poco hizo por el esclarecimiento del caso, más aún con su frase de “no pasa nada” se constituyó en una de las administraciones más grises que haya tenido Tamaulipas, otros actores se movilizaron por sus propios medios para encontrar a los culpables, y les costó la vida, como es el caso del reciente asesinato de la activista Miriam Rodríguez, quien encabezaba la lucha por los desaparecidos de San Fernando.

Actualmente, los tamaulipecos salíamos a la calle, vamos a nuestro trabajo, volvemos a asistir a reuniones sociales, acaso ¿se terminó la violencia? No, parece que nos hemos acostumbrado a la misma o que más bien la violencia se ha convertido en algo común en nuestro país. Hoy, México es un campo de batalla en donde mueren, de acuerdo a instancias internacionales, más personas que en países que están en guerra, lo que resulta inadmisible. Entre los fallecidos no solo están los que andaban en malos pasos, como dice el dicho popular, sino que también hay muertes de ciudadanos comunes, personajes circunstanciales que estaban en el lugar equivocado. La violencia tiene diferentes rostros, y no todos están relacionados con el crimen organizado, sino que afecta siempre a sectores muy vulnerables como las mujeres, la violencia doméstica, los feminicidios se han disparado, y eso refiere más a la falta de justicia y equidad social.

La no atención y sobre todo la impunidad y negligencia por parte de las autoridades para atender las demandas y esclarecer los crímenes les ha dado carta blanca a asesinos, delincuentes, para atacar desde el ciudadano común hasta el periodista que denuncia a los sectores o personajes involucrados. Para el gobierno, como diría José Alfredo: la vida (de los otros) no vale nada. Ante la desprotección gubernamental, los ciudadanos no nos hemos quedado inmóviles, ni nos hemos acostumbrado a la violencia. En el norte tamaulipeco, los miles de trabajadores de la maquila, de los servicios, los estudiantes están asistiendo a sus actividades con regularidad, con la única seguridad de su sentido común y de una red de protección entre amigos, vecinos y conocidos a través de redes sociales, de llamadas telefónicas, para evitar los eventos, como se les llama a los bloqueos, balaceras, etcétera. El salir y recuperar nuestras calles es un acto de valentía y demostración a los gobiernos que sin guardaespaldas o autos blindados los ciudadanos enfrentamos y recuperamos nuestro espacio. Esta conducta debe obligarles a pensar a los gobernantes que las acciones que están realizando no son las adecuadas, porque a pesar de la gran cantidad de elementos policiales, el ejército, las acciones violentas siguen proliferando. Porque la violencia no se combate con violencia, se combate con políticas públicas y sociales que extirpen desde las estructuras los tumores de la criminalidad, corrupción e impunidad, pero eso quizá no les conviene –o les interesa– a muchos de nuestros gobernantes.

Dra. Cirila Quintero Ramírez

Profesora investigadora, El Colegio de la Frontera Norte-Matamoros