Hoy leí en una misma página de Milenio que en Monterrey familias pauperizadas no tienen cobijas para cubrirse en estas frías noches invernales. Y también que la piel puede colapsarse por la atmósfera helada siendo necesario masajes con aceites varios, hidratación con diversas sustancias y una serie de recetas, carísimas, para… etcétera, etcétera. Sentí un ramalazo de odio por una sociedad tan injusta y pensé en Kikí. Kikí, la musa de Montparnase de la década de los veinte cuando París era una fiesta quien con su nariz maravillosa, según Calder, que parecía saltar el espacio, volvía locos a artistas y escritores, y Hemingway, ManRay, Van Doren, Cocteau, Modigliani, Alfonso Reyes, Foujita, Soutine, Kisling, y tantísimos más apostaban por su cama. Teniendo en cuenta la lista de famosos que la poseyeron no es difícil imaginar la apuesta insoslayable que significaba para triunfar realmente en el ambiente parisino ocupar aunque más no fuera una noche su mítico lecho. Y luego o antes, hacer su retrato, su escultura, un poema, un cuento, una crónica, un performance, una foto, una máscara, un comic, que debía alcanzar la gloria conseguida por ManRay con El violín de Ingrés.

Pero por qué la injusticia de los desarrapados me remontó a Kiki, tan adorada por el ambiente parisino de la mejor cepa de la primera parte del siglo XX. Porque ella, como Edith Piaf, venía de los callejones de una ciudad que estallaba en fiestas en sus famosos cafés y antros de toda laya por las madrugadas, ocultando las llagas y supuraciones de la tisis, la sífilis, el hedor de las borracheras, la piel cuarteada por los gélidos inviernos, la inmundicia acumulada en los huecos del empedrado, y por encima de todo ello, el frío y el hambre descomunal de esos mismos que alegraban sus noches. Porque todos se morían de hambre alegremente y a veces como Modigliani, también llegaban a morirse de verdad, de la misma manera.

Kiki, nacida Alice Prinen el comienzo del siglo xx, de hogar paupérrimo criada por su abuela puesto que nació de padre desconocido y de madre que la abandonó pronto, llega a París sin recursos y sin educación alrededor de sus 12 o 13 años. Su madre la recoge un tiempo pero falta ella misma de recursos la echa a la calle sin remordimientos. Kiki debe arreglarse como pueda. El frío de la época en que queda expuesta a la misericordia de los pasantes la lleva a ser una sombra, casi un papel transparente. Algunos pintores cuya economía no resulta mucho mejor se conduelen de ella y la citan para que pose desnuda. Así lo hace Kiki que aprende de este modo las estrategias y las tácticas de los desesperados. Un café con leche y medialunas es un banquete al que toda esa caterva de bohemios aspira. Cuando uno de ellos vende un cuadro o recibe algún dinero por diversos motivos, regocijarse invitando a compartir el regalo es costumbre de los que no tienen nada.

Del hambre a la gloria pudiera ser el destino de Kiki. Modelo, cantante, actriz, plástica, escritora, hace cine para representarse a sí misma y los cabarets se disputan su nombre en sus programas de lujo. Ella, a todos sonríe, a todos dice que sí. Sus amantes fueron los más grandes creadores, duraron días, horas, meses o años, no tiene la menor importancia porque ella aprendió a ser feliz con poquito y a gastar mucho cuando vinieron los tiempos felices.

Sin embargo cuenta Alfonso Reyes que se reencontraron en París después de más de 25 años. Se vieron y se abrazaron, ella lloraba y se despintaban sus ojos y sus mejillas pues usaba pinturas baratas. Ya no cantaba como en los veinte. Él estuvo con ella como en aquellos años en París pero nada era igual, estaban viejos, no eran los mismos. Un amigo de los dos, Luis Cardoza y Aragón que supo de ese encuentro dijo más o menos que no hay que volver al pasado que ya no es lo mismo, y duele.

He leído sus Memorias aparecidas al final de la década que la hizo célebre, cuidadas por Ernest Hemingway. Son ingenuas, simples, casi tontas. Habla del hambre y del frío. Oculta su vida airada, el mundo de las prostitutas y sus miserias. Al leerla pareciera que el amor y la fortuna la coronaron siempre.

Murió tan pobre como la conoció el París que la vio nacer a la fama. Tan desesperada de hambre como entonces, y con el mismo escozor de los inviernos aguijoneando sus huesos.

