Caroline Schlegel

Las mujeres no están en el mundo para divertir a los hombres.

Las mujeres son personas como los hombres: se supone que

deberían hacerse felices mutuamente.

Caroline Michelis, 1778





Mi perfil de mujeres ha dado un giro con el estudio de las mujeres lectoras. Estas mujeres sin ser creadoras, tengo la impresión, han favorecido enormemente nuestras posibilidades creativas. Reinaron en los siglos XVIII y XIX, promovieron la publicación de muchísimos libros pero sobre todo su demanda conformó de alguna manera la narrativa moderna. La novela, por ejemplo, es uno de sus logros, son ellas las que auspiciaron y promovieron su aparición, la lectura voraz, y el apogeo de la ficción en estos dos siglos.

Al igual que Caroline nacida Michelis y vuelta por sus sucesivos casamientos Schlegel-Schelling (1763-1809), mujeres condenadas al espacio privado, a las tareas del hogar, a la monotonía de la costumbre y la domesticación en todos los aspectos, sueñan sus vidas paralelas a través de la ficción. Sus amores, desdichas y deslumbramientos, con amantes de diversa cepa y aventuras, morales y honestas, al principio de esta novelística, han de terminar desgarradas en el llanto del propio Werther de Goethe y dispuestas al suicidio si la ocasión amorosa lo ameritara.

Lecturas peligrosas como señala Stefan Bollmann en Mujeres y Libros, porque sin que se advierta van a influir en nuestras vidas al punto de hacernos poco a poco personas, sujetos con capacidad crítica y conciencia histórica. Que sin duda eso es lo que aporta la materia literaria.

Carolina, muchacha revoltosa como la califican familiares y amigos, destaca por su pasión por la lectura. A sus 16 años, después de haber contado con maestros particulares y la formación en un internado de señoritas, habla varios idiomas y lee tanto que en el futuro la llevará a traducir del italiano, el inglés y el francés. Y precisamente por su madurez intelectual ya a esa edad desdeña las novelas de amores banales. Y sin embargo está marcada por ellas, sin darse cuenta busca un destino excepcional troquelando su propia vida como si se tratara de una novela.

Mi generación no estuvo tan lejos de estas resonancias de la lectura femenina, me recuerdo envuelta en llanto leyendo a Goethe o a Víctor Hugo. Vale decir que la sujeción a las normas patriarcales ha durado demasiado y todavía permanecen, atenuadas.

Lo que quiero subrayar con Caroline es la capacidad crítica que tiene como cualquier mujer solo que en ella es ejercicio de vida cotidiana. En plena adolescencia escribe ¿Tú crees que cocinar e hilar es más agradable que escuchar una disertación sobre historia en casa de mi padre? Querida mía, te quiero confesar muchas cosas que nosotras, las muchachas de quince años, de otro modo nunca llegamos a saber tan pronto en el mundo… Y qué la hace tan lúcida, pues su amorosa inclinación por las letras. Y por ello mismo se vuelve un personaje imprescindible para estudiar el prerromanticismo alemán y su espléndida y larga influencia en toda Europa.

El alcance de su inteligencia sensible se vio multiplicado por su obstinación en mirar el mundo y reconocerse en él a través de la lectura. No en leer lánguidamente reclinada sobre un diván sino leer lápiz en mano, analizando y poniendo en tela de juicio al igual que un verdadero intelectual, como señala George Steiner. E increíblemente muchas de sus lecturas son creación femenina sin que ella lo supiera puesto que las escritoras preferían ocultar su identidad para alcanzar el reconocimiento de una literatura legítima y no como decían ciertos pensadores con evidente desprecio que se trataba de escritura femenina, rebajando así su calidad y trascendencia.

Y la Revolución Francesa la sacude No sé adónde ir, pues los periódicos de hoy hablan de cosas tan grandes y magníficas que su lectura me ha enardecido, escribe en 1789 a su hermana. Caroline lee a Condorcet y su reclamo sobre el derecho al voto de las mujeres, y lee a Mirabeau en las cartas desde la cárcel a su mujer.

Y tanta lectura, tantas novedades en la palabra de los nuevos hombres y mujeres la llevan a soñar con una Constitución verdaderamente democrática. También a amar con intensidad, y a que su último esposo y amante la defina así: Una mujer que es a un tiempo la más tierna de las amadas, la mejor compañía y además una amiga perfecta.

