Tecnología para innovar en la gestión del recurso humano

Tecnología e innovación son dos palabras que se escuchan con frecuencia en incubadoras y salas de juntas. Excelentes ideas surgen todos los días en cafés y fantásticos proyectos reciben financiamiento mes con mes. Rodeados de frases motivacionales, armados con plumones para pintar en las paredes y respirando este aire de innovación que tienen los espacios de coworking nos disponemos a que estas ideas, proyectos y planes de negocio generen un beneficio a la sociedad y de paso a nuestra economía mediante una empresa.

Al principio todo va bien, los talleres de pensamiento creativo parecen pagarse por sí solos, la resiliencia aprendida de nuestro coach nos ayuda en el arranque y el orgullo hace que sigamos adelante. Pero la motivación se acaba, los garabatos en las paredes se secan, el aire de innovación se esfuma y el 75% de las nuevas empresas cierra antes de sus dos primeros años de operación. (INEGI, 2013).

Tiempo después, cuando alguien logra capitalizar “nuestra” idea, sabemos que era posible, viable y se podía convertir en un negocio exitoso, entonces: ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema?, y si había un problema ¿Quién tenía la solución? La realidad es que en todos los casos otro humano tenía la solución, otra persona tenía el conocimiento que nos hizo falta, los contactos que necesitábamos o la pieza que nos faltó para completar el rompecabezas. Y me atrevo a decir que este humano en la mayoría de los casos no estaba lejos si no a nuestro lado, en el amigo que perdimos, en el socio que “nos traicionó”, en el empleado al que no escuchamos o en el experto del que desconfiamos.

¿Será posible que el factor humano influya tanto en el éxito de las empresas? Peter Senge en su libro la quinta disciplina plantea que son las “organizaciones inteligentes” las que prosperarán en el tiempo, aquellas conformadas por grupos de personas que son capaces de alinear sus talentos y capacidades para aprender a triunfar juntos y lograr resultados en ambientes cada vez más demandantes. Así que el factor humano importa, desde como gestionamos los equipos de trabajo hasta como obtenemos y damos información, nuestro comportamiento y el de nuestros colegas contribuye al resultado que obtenemos y a cómo y qué tan rápido lo conseguimos.

Pregúntate: ¿Qué tan a menudo consideras que inviertes mucho tiempo en reuniones sin llegar a un acuerdo?, ¿qué tan común es que los acuerdos alcanzados no se cumplan?,¿qué tan frecuente es que alguien te brinde una solución que ya no necesitas o información que hubiera valido oro hace meses? Si la respuesta es muy común, es un indicador de que la manera en la que gestionamos a las personas influye directamente en los resultados que obtenemos.

¿Qué fácil sería que pudiéramos abrir una aplicación, buscar a nuestro socio o colaborador y tener en la palma de la mano lo que debemos y no debemos hacer para tener una comunicación eficiente? , ¿Qué sencillo sería que pudiéramos en una página entender como presentar la información a un cliente potencial?, ¿Qué simple se volvería capacitar cuando sabes exactamente como tu equipo aprende?, ¿Qué maravilla seria poder ver de manera gráfica el conflicto potencial y poder crear un camino para resolver cualquier conflicto?.

Esto es posible, décadas de investigación en comportamiento nos dan información muy precisa de cómo somos y cómo pensamos, la tecnología nos permite tener acceso a esta información de manera personalizada e inmediata y gracias a la innovación podemos consultar todo esto en nuestro teléfono en cualquier momento. Tecnología e innovación son palabras que deben estar presentes en la gestión y desarrollo del recurso humano.

¿Cómo estas innovando en la gestión del recurso humano?, ¿qué tecnología utilizas para asegurarte que las ideas fluyen y el conflicto se capitaliza? Todos los días trabajo bajo la creencia que originó y ha mantenido Re – Inventa Desarrollo Humano de que “trabajar en equipo es abrir la puerta a un mundo lleno de posibilidades” y esto se vuelve cada vez más sencillo porque la tecnología en la gestión del recurso humano nos ha dado la llave para esa puerta.

Grissel Vargas de León, Socia en Re-Inventa Desarrollo Humano