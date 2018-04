Experiencia como becaria del programa Incorporación de mujeres indígenas en programas de posgrado

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existe una población de alrededor de 15.7 millones de indígenas. Estos datos reflejan que somos un importante grupo de mexicanos que representamos historia, cultura y la base social de México, sin embargo, también encarnamos la falta de oportunidades, de educación e inclusión. Ante estos desafíos existen opciones, como el programa de Incorporación de mujeres indígenas en programas de posgrado, mismo que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en la entidad, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA), los cuales mediante la creación de estos programas apuestan por la participación de las mujeres indígenas en programas de posgrado, consolidando nuestras habilidades académicas, nuestra capacidad de creación científica y a su vez, ayudándonos a superar los obstáculos de la marginación y la desigualdad de oportunidades en cuanto a educación.

Mi nombre es Karla Mariela Hernández Sánchez, originaria de Huejutla de Reyes, Hidalgo, actualmente estudio el Doctorado en Ciencias Quimicobiológicas, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, soy becaria CONACYT, y durante mis estudios de maestría formé parte del Programa de mujeres indígenas en programas de posgrado.

En esta ocasión me es grato poder compartir con ustedes mi experiencia como becaria en dicho programa, con la finalidad de que más estudiantes talentosos, no solo las mujeres indígenas, se inspiren y sepan que existen oportunidades para continuar con sus estudios, y que esto despierte su interés por desarrollar algo sumamente importante y de excelencia para ustedes y su comunidad.

El CONACYT y CITNOVA me apoyaron para poder continuar con mis estudios, proyectos académicos e investigación, y al mismo tiempo ser becaria me dio la oportunidad de realizar una estancia en el programa ARCD (Academic, Research, and Career Development) de la Universidad de Nuevo México, EE.UU., la cual me permitió reforzar el idioma inglés, mi liderazgo y constituyó una base sólida en el desarrollo de mi futuro científico, que ahora es mi presente, ya que a raíz de esta estancia, de mis estudios de maestría, del apoyo de mis asesoras académicas, de mi familia y por supuesto de estos programas, continué con la convicción de contribuir con el desarrollo científico de México y de aportar conocimientos útiles que permitan superar los desafíos que se viven actualmente a nivel salud. Por lo que actualmente, mi doctorado, está enfocado en el estudio de las plantas medicinales, en el aislamiento de sus compuestos activos, y en determinar el efecto que estos tienen sobre distintas enfermedades que aquejan a la población del país, como por ejemplo, dislipidemias y diabetes, entre otras; estos estudios me han permitido compartir mis avances científicos en diversos congresos nacionales e internacionales.

Mi objetivo principal es que los conocimientos emanados de mi tesis tanto de maestría como la doctoral y futuras publicaciones científicas puedan respaldar científicamente el uso seguro de las plantas que se encuentran descritas en la medicina tradicional mexicana, asimismo aislar compuestos químicos novedosos que ejerzan efectos benéficos sobre los sistemas biológicos.

Una de mis mayores aspiraciones es realizar una segunda estancia de investigación en el extranjero, y posterior a finalizar mis estudios de doctorado poder continuar con una estancia post doctoral y poder dedicarme a la docencia e investigación siempre al servicio de mi país.

Deseo que la juventud mexicana continúe con esa curiosidad, con esa ambición de aprender y aplicar los conocimientos en pro de México, que puedan al igual que yo, cumplir con sus sueños y metas, que no se rindan y que siempre tengan presente que existen oportunidades sólo hay que luchar por ellas. Los y las invito a que consulten y se postulen en las convocatorias que el CONACYT y el CITNOVA tienen a nuestra disposición.

Karla Mariela Hernández Sánchez

Estudiante de posgrado del Departamento de Química Orgánica y de Farmacia de la ENCB-IPN, México.

